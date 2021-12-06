Açık lise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. AÖL sonuçları açıklandığında sonuçlarda doğru-cevap sayıları yer almayacak. Peki AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Sınav en son 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Sonuçların bu tarih sonrası 2 hafta içinde açıklanacağı öngörülüyor. Buna göre AÖL sonuçları aralık ayında belli olacak.
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
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