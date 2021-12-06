Açık lise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. AÖL sonuçları açıklandığında sonuçlarda doğru-cevap sayıları yer almayacak. Peki AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Sınav en son 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Sonuçların bu tarih sonrası 2 hafta içinde açıklanacağı öngörülüyor. Buna göre AÖL sonuçları aralık ayında belli olacak.

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