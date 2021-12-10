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AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL sınav sonuçları sorgulama!

10.12.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. 4 Aralık-10 Aralık tarihleri arasında tamamlanacağı ifade edilen online (çevrim içi) Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarının değerlendirme sonuçları MEB tarafından açıklanacak. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 AÖL sınav sonuçları sorgulama...

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL sınav sonuçları sorgulama!

2021 AÖL sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Söz konusu sınavlar 4 Aralık-10 Aralık 2021 tarihleri arasında tamamlanacak. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için geri sayım 10 Aralık 2021 tarihi itibarıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem çevrimiçi sınavları 10 Aralık tarihinde sona erecek. Sınavların değerlendirmesinde verilen doğru cevabın puan değeri 5 olurken, yanlış cevaplar ise doğru cevapları etkilemeyecek.

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecekler. Fakat sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir duyuru yapılmadı. Yeni bir bilgi geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

Sınavların 4 Aralık 2021 tarihi saat 09:30'dan - 10 Aralık 2021 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi şekilde) yapılacağı ifade edilmişti. Önceki sınav dönemleri baz alındığında, AÖL sonuçlarının birkaç hafta içinde erişime açılması beklenmekte.
Sonuçlar ise http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.


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Anahtar Kelimeler:
sınav AÖL
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