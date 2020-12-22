Aort anevrizması nedir ve nasıl tedavi edilir?

Aort damarı vücudun en büyük atardamarıdır. Kalpten çıkar ve temiz kanın tüm vücuda yayılmasını sağlar. Aort anevrizması ise aort atardamarının genişlemesi neticesinde duvarında oluşan anormal balonlaşmadır. Önemli bir kalp damar rahatsızlığı olan aort anevrizması belirtileri nelerdir? Detayları aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz. Aort Anevrizması Belirtileri Nedir? Aort anevrizması belirtileri kişide çok belirgin bir şekilde oluşmaz; fakat bazı türlerinde bulundukları bölgelere göre kendilerini hissettirmeleri de oldukça mümkündür. Son raddede patlayıncaya kadar büyüyebilir ve bu durum kişide herhangi bir şekilde rahatsızlık hissi yaratmaz. Abdominal Aort Anevrizması Belirtileri Karın çevresinde bir aort anevrizmasına sahipseniz, sırt ve karın çevresinde iğne batması gibi sık ve şiddetli ağrılar hissetmeniz normaldir. Bu durumda mutlaka doktorunuza başvurmanız önerilir. Bu ağrılar ile birlikte ayaklarda karıncalanma ve soğuma da hissedebilirsiniz. Eğer bu anevrizma patlarsa, baş dönmesi, kusma ve yoğun terleme gibi belirtiler görülebilir. Torasik Aort Anevrizması Belirtileri Bu tip aort anevrizmaları hiçbir belirti göstermeyebilir. Ne zaman ki gelişip patlar o anda vücudunuzda etkilerini görmeye başlayabilirsiniz. Torasik aort anevrizması çenede çok büyük sancılara sebebiyet verebilir. Sırtta ağrılar bu anevrizmada da görülür; fakat en sık görülen belirtiler arasında şiddetli öksürük ve ses kısıklığı yer alır.

Aort Anevrizmasına Hangi Bölüm Bakar? Eğer aort anevrizması semptomlarından birini ya da birkaçını yaşıyorsanız, sağlığınız için endişe duymanın yanı sıra hastanenin hangi bölümüne gitmeniz gerektiği de aklınızı kurcalayacaktır. Bu hastalığın tanı, teşhis ve tedavisi için hastanelerin genel cerrahi ya da kalp ve damar cerrahisi bölümlerine başvurabilirsiniz. Kalp ve Damar Cerrahisi Nedir? Kalp ve damar cerrahisi, adından anlaşılacağı üzere vücudun en önemli organlarından biri olan kalp ve onu oluşturan yapıların sorunları ile ilgilenir. Nedir bu yapılar; kalp kapakları, kalbe giren ve çıkan damarlar (atardamar, toplardamar ve lenf damarı). Bu bölümün ilgilendiği hastalıklar aort anevrizması ile sınırlı değildir. Kalp ve damar cerrahisi; aort kapak yetmezliği, kalp krizi, miyokardit, periferik arter hastalığı (aralıklı topallama), aort koarktasyonu, pulmoner hipertansiyon gibi kalple ilgili erken tanı ve müdahale gerektiren tüm rahatsızlıklarla ilgilenir. Genel Cerrahi Genel cerrahi bölümü vücudun karın boşluğu ve göğüs boşluğunun dış katmanındaki organların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgilenir. Genel cerrahinin ilgilendiği organ sayısı oldukça fazladır. Belirli bir organ üzerinde çalışma yapılmadığı için genel cerrahi adını alır. Aort anevrizmasının yanı sıra akalazya, anal fissür, anal fistül ve akut pankreatit gibi hastalıkların tedavisi ile travma gibi acil cerrahi gerektiren her durumda genel cerrahi bölümüne başvurabilirsiniz.

Tek Çareniz Aort Anevrizması Ameliyatı mı? Aort anevrizması atardamarlarda görüldüğü için sağlık açısından oldukça önemli bir hastalıktır. Tedavi olarak cerrahi müdahalelerden başka bir yol maalesef yoktur. Yarım asrı aşkın süredir bu hastalığın tedavisi için hastalara aort anevrizması ameliyatı yapılır. Anevrizmanın vücudun hangi bölgesinde oluştuğuna göre farklı tip ameliyatlar vardır. Genel olarak iki tip ameliyat mevcuttur: Klasik yöntem olan açık cerrahi ile aort anevrizması ameliyatı

Endovasküler girişim Klasik Yöntem: Açık Cerrahi Aort anevrizması için bulunan ilk tedavi olan bu yöntemde, atardamarın balonlaşan kısmı alınıp yerine yapay bir damar yapılır. Uzun dönemde iyi sonuçlar alabileceğiniz bu ameliyat türünün hastalık için en iyi tedavi olduğunu söylemek mümkündür. Ameliyat sırasında genel anestezi alınır. Bu klasik yöntemde yapılan kesiler anevrizmanın nerede bulunduğuna göre değişir. Eğer anevrizmanız abdominal anevrizma ise karın boşluğundan büyük bir kesi yapılarak ilgili bölgeye ulaşılır. Eğer torasik anevrizmanız var ise kalp durdurulup kalp-akciğer makinesine bağlanarak ameliyata devam edilir. Endovasküler Girişim Klasik yöntemden sonra hastalığın tedavisine alternatif bir seçenek olarak bulunmuş bu yöntem, damar içi işlemler olarak da adlandırılabilir. Her anevrizma endovasküler girişim ile tedavi edilemeyebilir. Abdominal anevrizmalar bu yöntem ile tedavi edilmek için oldukça uygun anevrizma türleridir. Ameliyat korkunuz var ise bu yöntem sizin için uygun olabilir. Bölgesel anestezi, küçük kesiler ve hızlı iyileşme süresi ile oldukça pratik bir cerrahi yöntemi olan endovasküler girişim, tıbbi açıdan açık cerrahiye uygun olmayan hastalara avantaj sağlayan bir yaklaşımdır.