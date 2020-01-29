AP üyeleri ve eski İsveç Başbakanı Bildt'den Trump'ın sözde barış planına tepki

BRÜKSEL (AA) - İngiliz ve Danimarkalı Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri ile eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı sözde barış planına tepki gösterdi.

AP'nin İngiliz üyesi Magid Magid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin davası, şimdiye kadar onu boğmayı hedefleyen her girişimden kurtuldu. Trump'ın dengesiz, kibirli ve utanç verici son planı, Filistin halkının apartheid ve işgale karşı daimi direnişini kıramaz ve kıramayacak." dedi.

Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt ise sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Trump'ın Filistinliler'e çölde yaşayacak bir parça önerdiğini belirterek, "Ne hikmetse hemen hemen her yerde Yahudi yerleşim birimi varken burada (çölde) yok." eleştirisini yaptı.

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gerçek bir Filistin devleti kurulma şansını ve iki devletli çözümü sonsuza kadar yok etmek için uğraşıyor." ifadelerine yer veren Bildt, Netanyahu'nun, Trump'ın desteğiyle gerçekçi iki devletli çözüm şansını ortadan kaldırdığını belirtti.