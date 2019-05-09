Apandisi alınanların parkinsona yakalanma riski 3 kat artıyor

Apandisi alınan kişilerde parkinson hastalığına yakalanma riskinin 3 kat arttığı tespit edildi.

Daily Mail'in haberine göre, ABD'de Case Western Reserve Üniversitesi ve Cleveland Tıp Merkezi Üniversite Hastanelerinde görevli doktor Muhammed Z. Şerif'in liderliğinde yapılan araştırma, apandisin alınmasının, parkinson hastalığı riskini 3 kat arttırdığını ortaya koydu.

Araştırma çerçevesinde 62,2 milyon kişinin sağlık dosyaları incelendi.

Bunlardan apandisi alınan 488 bin 190 kişinin yüzde 0,92'sinin parkinson hastalığına yakalandığı, diğerlerinde ise bu oranın yüzde 0,29 olduğu görüldü.

Şerif, "Bu araştırma, apandis veya apandisin aldırılmasıyla parkinson hastalığı arasında açık bir ilişki olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmada, apandisin, hastalığın gelişiminde önemli rol oynayan "alfa sinüklein proteini"nin toplanma noktası olduğu bulgusu da elde edildi.

Alfa sinükleinin, parkinsonun erken evresinde sindirimin sisteminde rastlandığına işaret edilirken, nörondan nörona sıçrayabilen bu proteinin, sindirim sistemi yoluyla beyne ulaşabildiği belirtildi.