HABER

Apartman dairesinden bir kamyon atık çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 18:12 | Son Güncelleme

Apartman dairesinden bir kamyon atık çıktı

Samsun'un Bafra ilçesindeki bir evden bir kamyon atık çıkarıldı.

Altınyaprak Mahallesi'nde iki kadının yaşadığı apartman dairesinden çevreye kötü koku yayılması üzerine apartman sakinleri, belediyeye şikayette bulundu.

Evet gelen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evin girişinden itibaren atık yığınlarıyla karşılaştı.

Atıklarla dolu olduğu için odalara girmekte zorluk çeken ekipler, evdeki çöpleri çıkararak, bir kamyona yükledi.

Belediye ekipleri, evde temizlik yaptıktan sonra ayrıldı.

Genç, trendy, renkli!Genç, trendy, renkli!
AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arıyorlardı! 2 asker suya kapılarak kaybolduAA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arıyorlardı! 2 asker suya kapılarak kayboldu
Kozluk’ta binanın bahçesinde toprak kayması yaşandıKozluk’ta binanın bahçesinde toprak kayması yaşandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atık Bafra

En Çok Okunan Haberler

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arıyorlardı! 2 asker suya kapılarak kayboldu

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arıyorlardı! 2 asker suya kapılarak kayboldu

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? 19 Mayıs ertesi resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Gri Kategori'de aranan terörist Raife Kutlak öldürüldü

Gri Kategori'de aranıyordu! Öldürüldü

Çiftlik Bank davasında 9 tahliye

Çiftlik Bank davasında 9 tahliye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.