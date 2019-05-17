Apartman dairesinden bir kamyon atık çıktı

Samsun'un Bafra ilçesindeki bir evden bir kamyon atık çıkarıldı.

Altınyaprak Mahallesi'nde iki kadının yaşadığı apartman dairesinden çevreye kötü koku yayılması üzerine apartman sakinleri, belediyeye şikayette bulundu.

Evet gelen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evin girişinden itibaren atık yığınlarıyla karşılaştı.

Atıklarla dolu olduğu için odalara girmekte zorluk çeken ekipler, evdeki çöpleri çıkararak, bir kamyona yükledi.

Belediye ekipleri, evde temizlik yaptıktan sonra ayrıldı.

