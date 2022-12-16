Apartmanın 4'üncü katından düşen Azerbaycanlı Sabina hayatını kaybetti

Iğdır'da apartmanın 4'üncü katından düşen 22 yaşındaki Azerbaycanlı Sabina Sadıkova yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Rıza Yalçın Caddesi'nde meydana geldi. Azerbaycanlı Sabina Sadıkova, henüz bilinmeyen nedenle caddedeki bir apartmanın 4'üncü katından beton zemine düştü.

Genç kadının düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sabina Sadıkova'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Genç kadının cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)

