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Apartmanın bodrumunda yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 09:43 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir apartmanın bodrum katında daha sonra yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışacakları belirlenen Afgan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Apartmanın bodrumunda yakalandılar

İlçedeki bir apartmanda çok sayıda yabacı uyruklunun kaldığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre binanın bulunduğu adresi takibe aldı.

Ekipler tarafından apartmana düzenlenen operasyonda binanın bodrum katında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afgan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda organizatör oldukları iddiasıyla 2 kişi de gözaltına alındı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen göçmenler işlemlerinin arından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

(İHA)

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