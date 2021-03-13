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Apartmanların giriş kapılarını çalan hırsızlar yakalandı

13.03.2021 10:21 | Son Güncelleme:
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Antalya’da apartmanların giriş kapılarının yanı sıra evlere girip hırsızlık yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya’da apartmanların giriş kapılarının yanı sıra evlere girip hırsızlık yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya’nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarında apartman kapıları ile evlerde hırsızlık olaylarının yönünde ihbarlar üzerine harekete geçen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin eşkalini güvenlik kameralarından tespit ederek çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler E.A., N.A. ve Z.B, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 5 farklı hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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