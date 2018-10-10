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AP'de Parlamentolararası Komite toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 20:30 | Son Güncelleme

AB üyesi ve aday ülkelerin ulusal meclislerinden milletvekilleri, Avrupa'nın geleceğini tartıştı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ve aday ülkelerin ulusal meclislerinden milletvekilleri, Avrupa'nın geleceğini Parlamentolararası Komite toplantısında tartıştı.

Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda (AP) gerçekleştirilen ve Avrupa'nın geleceğinin görüşüldüğü Parlamentolararası Komite toplantısında Türkiye'yi AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ve CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay temsil etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Toprak, toplantıda, Türkiye'nin AB'ye tam üyelikte kararlı olduğunu vurgulayan ve AB'nin güvenliğinin Türkiye'den geçtiğine dikkati çeken bir konuşma yaptı.

- "AB-Türkiye ilişkileri olumlu yönde seyrediyor"

Toplantı sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Toprak, "Türkiye-AB ilişkilerinde önümüzdeki dönemde güzel ve olumlu gelişmeler olacağında hemfikiriz. Şu anda AB-Türkiye ilişkileri olumlu yönde seyrediyor." dedi.

Toprak, Türkiye'nin AB'ye tam üye olmakta kararlı olduğunu anımsatarak, "Türkiye'nin ekonomisi, genç nüfusu, ordusu AB için çok ciddi bir güç demek. Yani güçlü Türkiye'nin güçlü AB olduğunu biz burada açıkça ifade ettik." diye konuştu.

İngiltere'nin AB'den çıkma kararıyla beraber AB'nin geleceğiyle ilgili önemli tartışmalar meydana geldiğini hatırlatan Toprak, "Özellikle Fransa'da ve Almanya'da yükselen aşırı sağcı akım AB'nin geleceğiyle ilgili soru işaretleri oluşturmaya başladı." ifadesini kullandı.

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AB AP'de Parlamentolararası Komite toplantısı Avrupa Brüksel

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