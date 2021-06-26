App Store uygulamaları ne kadar güvenli?

Hatırlayanlar bilir. Epic Games, App Store içerisinde kesilen komisyonlardan rahatsız olduğunu söylemişti. Apple ise bu komisyonların tamamen güvenliği sağlamak için harcandığını belirtmişti. Durum böyle olunca ABD merkezli teknoloji devi kendisini ispat etmek zorunda hissetti.

App Store, güvenliğin çok önemli olduğunu kanıtlamak zorunda oldu. Aksi halde Epic Games ve diğer platformlar ciddi tazminat davalarına başvurabilirlerdi. Ayrıca firma App Store üzerinden komisyon alamama ihtimaline de sahipti. Yani para kaybedecekti ki bu nedenlerden dolayı Apple konuyla ilgili bir rapor yayınladı.

Apple tarafından geliştirilen mobil uygulama mağazası App Store, güçlü bir kontrol mekanizmasına sahip olduğu belirtiyor. Şirket tarafından yayınlanan raporda buna geniş bir şekilde yer verildi. Kendilerinde kötü amaçlı yazılım olmadığını söylüyorlar. Ayrıca bilgisayar korsanlarının kesinlikle iPhone cihazlarına ulaşamayacağı da belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Tim Cook tarafından benzer gerekçelerle Apple övülmüştü. Günümüzde kripto para madenciliği dahil olmak üzere neredeyse her alanda kötü amaçlı yazılım geliştirilebilir. Yani Apple sırf kullanıcıları korumak için App Store uygulamasına harcama yapıyor. Bu nedenle Epic Games ile Spotify gibi şirketler bu güvenlik için komisyon ödemek zorunda.

MacOS ve iOS platformlar, Apple tarafından yayınlanan raporda güvenli bulundu. Ayrıca Avrupa Birliği gibi bölgelerde Apple uygulamalarının başka işletim sistemlerinde açılması önerisi eleştirildi. Şirket kendi uygulamalarının başka işletim sistemlerinde açılmasını da kesinlikle önermiyor.

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