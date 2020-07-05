App Store ve Play Store’da en çok indirilen uygulamalar

iOS’in uygulama mağazası App Store ve Android’in uygulama mağazası Play Store’dan 2020’nin ilk yarısında en çok indirilen uygulamalar bugün belli oldu.

Tüm dünyanın panedemi süresince evde kaldığı bu dönemde mobil uygulamalar adeta patlamıştı. Özellikle vakit geçirmek için kullanılan sosyal medya uygulamaları ve görüntülü görüşme uygulamaları yıla damgasını vurmuştu.

Sensor Tower’ın verilerine göre App Store ve Play Store üzerinden en çok indirilen uygulama TikTok oluyor. App Store’da ikinci sırada ise bir dönem gizilik sorunları yaşayan ancak güncellemeler ile toplayan Zoom yer alıyor. Play Store’un ikinci sırasında ise WhatsApp bulunuyor.

Her iki platformda da ilk beşe baktığımızda ya sosyal medya ya da görüntülü görüşme uygulamalarının yer aldığını görüyoruz. Pandemi sürecinde insanların eve kapanmalarında bu uygulamaların sükse yapmasında büyük rol oynadığı açıkça ortada.

Bakalım tüm dünya normalleşme sürecine geçti. 2020’nin ikinci yarısında bu listede değişiklikler olacak mı?

APP STORE

TikTok Zoom YouTube Instagram Facebook Messenger WhatsApp Messenger Netflix Gmail DingTalk

PLAY STORE

TikTok WhatsApp Messenger Facebook Zoom Instagram Messenger Likee SHAREit Aarogya Setu Snapchat

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