Apple 32 çekirdekli işlemci ile Mac’leri uçuracak

Apple 32 çekirdekli işlemci ile Mac bilgisayarları yeni bir seviyeye taşıyarak büyük bir performans avantajı kazanacak.

ARM temelli, 32 yüksek performanslı çekirdeğe sahip işlemcinin 2021’nin ikinci yarısında Mac bilgisayarlarda görünmesi bekleniyor. Ayrıca 2022’de piyasaya çıkacak yarım boyutlu Mac’in de bu işlemciye sahip olacağı kesin görünüyor.

Ancak, Apple’ın mevcut fiyat politikasıyla, benzeri olmayan 32 çekirdekli işlemci çok pahalı olur diye endişe edenler için şirketin 16 çekirdekli bir işlemcisi de olacak.

Apple’ın gelecekteki işlemci tasarımlarında ayrıca 128 çekirdekli bir GPU da bulunuyor. Apple, Mac bilgisayarlarını tamamen kendi işlemcileriyle çalıştırmak konusunda çok istekli ve bu konuda heyecanla çalışıyor. Eğer yeni işlemcileri hayata geçerse Mac bilgisayarlar, rakibi PC’lere karşı çok büyük bir performans avantajı da kazanacak.

Şirket bu amaçla önümüzdeki iki yıl içinde tüm Mac serisini kendi işlemcileriyle çalıştırmak istiyor. Bu da diğer işlemci üreticilerinin hem önemli bir pazar kaybı yaşaması hem de Apple gibi güçlü bir rakip kazanması anlamına geliyor. Ortalık çok karışacak.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Intel/AMD işlemci temelli bir PC kullanmayı mı yoksa Mac bilgisayarlar mı kullanmayı tercih ediyorsunuz? Yeni işlemciler, Mac’leri daha cazip kılabilir mi?

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