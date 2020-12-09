HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple 32 çekirdekli işlemci ile Mac’leri uçuracak

Apple 32 çekirdekli işlemci ile Mac’leri uçuracak

09.12.2020 09:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Apple 32 çekirdekli işlemci ile Mac’leri uçuracak

Apple teknoloji dünyasında standartları yükseltecek bir hamleye hazırlanıyor.

Apple 32 çekirdekli işlemci ile Mac bilgisayarları yeni bir seviyeye taşıyarak büyük bir performans avantajı kazanacak.
ARM temelli, 32 yüksek performanslı çekirdeğe sahip işlemcinin 2021’nin ikinci yarısında Mac bilgisayarlarda görünmesi bekleniyor. Ayrıca 2022’de piyasaya çıkacak yarım boyutlu Mac’in de bu işlemciye sahip olacağı kesin görünüyor.

Ancak, Apple’ın mevcut fiyat politikasıyla, benzeri olmayan 32 çekirdekli işlemci çok pahalı olur diye endişe edenler için şirketin 16 çekirdekli bir işlemcisi de olacak.

Apple’ın gelecekteki işlemci tasarımlarında ayrıca 128 çekirdekli bir GPU da bulunuyor. Apple, Mac bilgisayarlarını tamamen kendi işlemcileriyle çalıştırmak konusunda çok istekli ve bu konuda heyecanla çalışıyor. Eğer yeni işlemcileri hayata geçerse Mac bilgisayarlar, rakibi PC’lere karşı çok büyük bir performans avantajı da kazanacak.

Şirket bu amaçla önümüzdeki iki yıl içinde tüm Mac serisini kendi işlemcileriyle çalıştırmak istiyor. Bu da diğer işlemci üreticilerinin hem önemli bir pazar kaybı yaşaması hem de Apple gibi güçlü bir rakip kazanması anlamına geliyor. Ortalık çok karışacak.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Intel/AMD işlemci temelli bir PC kullanmayı mı yoksa Mac bilgisayarlar mı kullanmayı tercih ediyorsunuz? Yeni işlemciler, Mac’leri daha cazip kılabilir mi?

James Bond filmleri YouTube’da bedava oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı! Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı!
Oyunlarda neden GG deniyor?Oyunlarda neden GG deniyor?
Yasakta eczaneler açık olacak mı? Yasakta eczaneler açık olacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Irkçı hakem maçtan alındı!

Irkçı hakem maçtan alındı!

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Yasakları çiğnedi, cezası kesildi

Yasakları çiğnedi, cezası kesildi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

ABD ordusunda tecavüz depremi: 14 komutan görevden alındı

ABD ordusunda tecavüz depremi: 14 komutan görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Spotify Android uygulamasında çevrimdışı yerel depolama test ediyor

Spotify Android uygulamasında çevrimdışı yerel depolama test ediyor

AirBnb sığınmacılar için kalacak çatı ayarlayacak

AirBnb sığınmacılar için kalacak çatı ayarlayacak

Samsung hangi cihazlardan desteğini kesecek?

Samsung hangi cihazlardan desteğini kesecek?

GG ne demek? Oyunlarda GG neden kullanılır?

Oyunlarda neden GG deniyor?

iPhone'da etkin değil sorununun çözümü

iPhone sahiplerini çileden çıkartan sorunun çözümü!

Twitter 'alıntı' mekanizmasını bir türlü oturtamadı

Twitter 'alıntı' mekanizmasını bir türlü oturtamadı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.