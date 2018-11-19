Apple 5G destekli modem üretecek

Akıllı telefon sektöründe en çok kar marjına sahip şirket olan Apple, dışa bağımlılığını azaltmak için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Malum, yeni iPhone modelleri pek çok bileşenden oluşuyor. Sadece bir FaceID ünitesi için bile, Apple’ın birden fazla şirketle temas halinde olması gerekiyor.

Hal böyle olunca, zaman zaman stok sıkıntıları ortaya çıkabiliyor. Ayrıca bazı parçalarda tekel olan şirketler, fiyat baremini yüksek tutunca yeni iPhone modelleri için planlanan maliyet sınırı da aşılmış oluyor.

Bu ve benzeri durumlardan kurtulmak isteyen Cupertino merkezli şirket, kendi GPU ünitesinden sonra, şimdi de kendi modemini üretmek için harekete geçti.

Sızdırılan bilgilere göre, Apple 5G destekli yeni iPhone modellerinde kendi üretimi olan modemleri kullanmak istiyor.

Üstelik Apple’ın kendi bünyesinde üretmek istediği tek şey modem de değil. Cupertino merkezli şirket, yeni iPhone modelleri için Neural Engine AI çipini de kendisi üretecek. En azından sızdırılan bilgiler bu yönde. Ayrıca Apple’ın bu alanlar için yeni bir kadro açtığı ve bu kadro için mühendisler aradığı da sızdırılan bilgiler arasında.

Apple’ın kendi üretimi olan Neural Engine AI çipi ve modemini, 2020’den önce görmemiz pek de olası değil. Yine de bekleyip göreceğiz.

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