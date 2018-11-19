HABER

Apple 5G destekli modem üretecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.11.2018 09:17 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının lider ve öncü isimlerinden biri olan Apple, yeni iPhone modelleri için kendi modemini üretme planları yapıyor. İşte konu hakkındaki detaylar.

Apple 5G destekli modem üretecek

Akıllı telefon sektöründe en çok kar marjına sahip şirket olan Apple, dışa bağımlılığını azaltmak için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Malum, yeni iPhone modelleri pek çok bileşenden oluşuyor. Sadece bir FaceID ünitesi için bile, Apple’ın birden fazla şirketle temas halinde olması gerekiyor.

Hal böyle olunca, zaman zaman stok sıkıntıları ortaya çıkabiliyor. Ayrıca bazı parçalarda tekel olan şirketler, fiyat baremini yüksek tutunca yeni iPhone modelleri için planlanan maliyet sınırı da aşılmış oluyor.

Bu ve benzeri durumlardan kurtulmak isteyen Cupertino merkezli şirket, kendi GPU ünitesinden sonra, şimdi de kendi modemini üretmek için harekete geçti.

Sızdırılan bilgilere göre, Apple 5G destekli yeni iPhone modellerinde kendi üretimi olan modemleri kullanmak istiyor.

Üstelik Apple’ın kendi bünyesinde üretmek istediği tek şey modem de değil. Cupertino merkezli şirket, yeni iPhone modelleri için Neural Engine AI çipini de kendisi üretecek. En azından sızdırılan bilgiler bu yönde. Ayrıca Apple’ın bu alanlar için yeni bir kadro açtığı ve bu kadro için mühendisler aradığı da sızdırılan bilgiler arasında.

Apple’ın kendi üretimi olan Neural Engine AI çipi ve modemini, 2020’den önce görmemiz pek de olası değil. Yine de bekleyip göreceğiz.

Mac mini ile iPad Pro’yu buluşturan muhteşem aparat: Luna Display!

WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!
Galaxy S9 için Android 9.0 Pie beta çıktı!Galaxy S9 için Android 9.0 Pie beta çıktı!
Wear OS H ile gelecek olan yenilikler!Wear OS H ile gelecek olan yenilikler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple 5G iPhone

En Çok Okunan Haberler

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Genç kızın korkunç ölümü! Yaptığı hata canından etti

Genç kızın korkunç ölümü! Yaptığı hata canından etti

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

Ve Fenerbahçe'yi açıkladı! Gomis...

Ve Fenerbahçe'yi açıkladı! Gomis...

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sony E3 2019’a katılmıyor!

Sony E3 2019’a katılmıyor!

Orta segmente yeni soluk kazandıracak!

Orta segmente yeni soluk kazandıracak!

Galaxy S9 için Android 9.0 Pie beta çıktı!

Galaxy S9 için Android 9.0 Pie beta çıktı!

Wear OS H ile gelecek olan yenilikler!

Wear OS H ile gelecek olan yenilikler!

iOS 12.1.1 Beta 3 güncellemesini alan modeller

iOS 12.1.1 Beta 3 güncellemesini alan modeller

Yüz tanıma sistemi ile online alışveriş dönemi

Yüz tanıma sistemi ile online alışveriş dönemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.