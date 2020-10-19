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Apple açıkladı: İşte iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun ekran değişim ücreti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.10.2020 14:48 | Son Güncelleme

Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun ekran değişim ücretini açıkladı. Apple'ın destek sayfasındaki bilgilere göre iPhone 12'nin OLED ekranını değiştirmek iPhone 11 ailesine göre biraz daha maliyetli. Peki fiyatlar ne kadar?

Apple açıkladı: İşte iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun ekran değişim ücreti!

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro geçtiğimiz cuma günü belirli pazarlarda ön siparişe açıldı. Birçok teknoloji tutkunu ve iOS sever, Apple'ın 5G destekli iPhone'ları için siparişlerini oluşturdu. iPhone 12'lerin satışlarının başlamasıyla birlikte Apple destek sayfasında da güncellemeye gitti. iPhone ekran değişim ücretlerini de yenileyen Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun ekran değişim ücretlerini de söz konusu siteye ekledi.

APPLE İPHONE 12 VE İPHONE 12 PRO'NUN EKRAN DEĞİŞTİRME ÜCRETİNİ PAYLAŞTI

Apple'ın eklediği bilgilere göre OLED ekranlı iPhone 12'nin ve iPhone 12 Pro'nun ekran değişim ücreti 279 dolar olarak belirlendi. Geçtiğimiz yılın 5,8 inçlik Pro modeli iPhone 11 Pro'nun ekran değişim ücreti ise yine 279 olarak siteye yansıdı. iPhone 12 ise LCD ekranlı iPhone 11'e nazaran daha yüksek bir ekran değişim ücretine sahip.

iPhone 12 ekran değişim ücreti

LCD VE OLED EKRAN FARKI İPHONE 12'YE YANSIDI

iPhone 11 ekran değiştirme ücreti Apple'ın sitesine göre 199 dolar. Yani bu işlem, iPhone 12'ye göre 80 dolar daha ucuz. Bunun nedeni ise LCD ekran ile OLED ekran arasındaki maliyet farkından kaynaklanıyor gibi görünüyor. Zira, LCD ekranlar OLED ekranlara nazaran daha uygun bir fiyata sahip. Ancak iPhone 12 ile birlikte iPhone SE 2020 hariç tüm iPhone modellerinin OLED ekrana geçmesi, özellikle ücretleri artırmış durumda. Bu da iPhone 12 kullanıcıları için telefonu daha dikkatli kullanmak anlamına geliyor.

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