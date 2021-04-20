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Apple arka arkaya sıraladı: iPhone 12 mor renge terfi etti, yeni Apple TV 4K tanıtıldı!

20.04.2021 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple iMac, iPad Pro ve AirTag'ı tanıttığı etkinliğinde iPhone 12'nin yeni renk seçeneği ile de güne damgasını vurdu. Zira Apple, etkinlikte iPhone 12'ye mor renk seçeneği ekledi. Bunun yanında yeni Apple TV 4K resmen gerçek oldu.

Apple arka arkaya sıraladı: iPhone 12 mor renge terfi etti, yeni Apple TV 4K tanıtıldı!

Apple 20 Nisan etkinliğinde birçok ürünü kamuoyuna sundu. Bunların arasında 7 farklı renk seçeneği ile gelen iMac, M1 çipli iPad Pro ve AirTag yer aldı. Ancak Tim Cook, şirketin asıl sürprizini etkinliğin hemen başında açıkladı. Bu sürpriz, yeni iPhone 12 rengiydi.

iPHONE 12 MOR RENK SEÇENEĞİ İLE SÜRPRİZ YAPTI

iPhone 12 mor renk seçeneğine kavuştu. Mor iPhone 12, normal iPhone 12 modellerinden donanımsal olarak farksız. Ancak bu modeli ayrı kılan şey, sizlerin de tahmin edebileceği üzere rengi. iPhone 12 mor renk seçeneği, iPhone 11'deki mor renk seçeneğini bizlere anımsatıyor. iPhone 12 mor renk seçeneği için herhangi bir fark ödemek ise gerekmiyor. iPhone 12 mini ve iPhone 12 almak isteyenler mor renk seçeneği ile akıllı telefonları satın alabiliyor. Ancak Türkiye'de mor renk seçeneğinin yakında geleceği bilgisi paylaşılıyor.

iPhone 12 mor renk seçeneği

YENİ APPLE TV 4K GELDİ

Apple TV yenilenmeyeli yıllar olmuştu. Etkinlik daha başlamadan önce ise Apple'ın oyun odaklı bir Apple TV modelini piyasaya süreceğini söyleniyordu. Apple tüm bu söylentilerin ardından 20 Nisan Apple etkinliğinde yeni Apple TV 4K modeli ile karşımıza çıktı.

Apple TV 4K

Apple TV 4K, Apple A12 Bionic işlemcisi ile geliyor. Wi-Fi 6 destekli yeni model, Dolby Vision'u ve Dolby Atmos'u da destekliyor. Bu anlamda yeni modelin önemli bir avantaja sahip olduğunu söylemek mümkün. 4K HDR görüntü sunabilen yeni Apple TV 4K, ekrandaki görüntüyü otomatik olarak kalibre etmek için iPhone ile birlikte çalışabiliyor.

Apple TV 4k fiyatı

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İŞTE YENİ APPLE TV 4K'NIN FİYATI

Yeni Apple TV 4K ile kumanda da yenilenmiş durumda. Yeni kumanda alüminyumdan üretilmiş ve bir Siri tuşuna da ev sahipliği yapıyor. Yeni Apple TV 4K'nın fiyatı 32 GB'lık model için 2.099 TL, 64 GB'lık model için ise 2.299 TL olarak belirlenmiş durumda.

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