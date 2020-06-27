Apple bu yıl yeni iPhone’larını daha hızlı şarj edecek

Ayrıca Apple bu yıl fiyat yükseltmemek için kutu içeriğinden bir takım tasarruflara gidecek. iPhone 12 modellerinin tamamında maalesef ki EarPods Lightning kulaklık yer almayacak. Koronavirüs salgınından dolayı iPhone satışlarında zarar eden Apple, bu hamlesi ile durumunu biraz toplayacak.

iPhone 12’nin 5.4 inçlik modeli 649 dolar, 6.1 inçlik modeli 749 dolardan satışa sunulacak. iPhone 12 Pro’nun 6.1 inçlik modeli 999 dolar ve 6,7 inçlik modeli ise 1.099 dolardan alıcılarını bekleyecek.

Apple, yine fiyatı uygun tutmak adına iPhone 12’nin düz modellerinde maalesef ki hızlı şarj adaptörüne yer vermeyecek. Dilerseniz 600 TL daha verip ayrıca satın alabileceksiniz.

iPhone 11 Pro ve Pro Max modellerinin kutu içeriğinde bildiğiniz gibi 18W hızlı şarj adaptörü yer alıyor. Apple bu yıl vitesi biraz yükselterek 20W hızlı şarj adaptörüne yer verecek. Apple’ın Android tarafındaki rakipleri 65W hızlı şarja geçmişken Apple’ın 20W’a çıkacak olması oldukça üzücü bir durum.

Kanlı canlı görüntülenen iPhone 12 şarj adaptörü bu yıl iPhone’ları daha hızlı şarj etmenizi sağlayacak.

Gücünü Apple A14 Bionic yonga seti ve 4 GB RAM’den alacak olan bu modeller, kamera kurulumları ile dikkat çekecek. iPad Pro ile hayatımıza giren LiDAR tarayıcının iPhone 12 Pro modellerinde de yer alacağı söyleniyor.

LiDAR sayesinde portre fotoğrafların alan derinliği daha doğru bir şekilde hesaplanacak ve AR oyunlarda seviye atlanacak.

N11, Twitter Türkiye gündeminde: #N11kendiişiniyap

