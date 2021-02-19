Apple bünyesine hangi emojileri ekliyor?

iOS 14.5 beta’da bulunan 217 yeni simgeden 200‘ü,çeşitli cilt tonlarına sahip çiftleri içeriyor. Sakallı kişi emojisi için yeni cinsiyet seçenekleri de var, yani sakallı bir kadın veya erkek arasında seçim yapabilirsiniz. Diğer kayda değer değişiklikler arasında, kanın çıkarıldığı aşı dostu bir şırınga da bulunuyor. Bu, Apple’ın bir emojiyi ilk kez ayarlaması değil. Apple, 2016‘da ABD’de yaşanan bir silahlı çatışmanın ardından tabanca emojisini bir su tabancasıyla değiştirmişti.

Apple, siyah renkli genel kulak üstü kulaklık emojisinin yerini tamamen beyaz renkli en yeni AirPods Max ile değiştirip algıyı kendi markası üzerinde yoğunlaştırıyor.

SARGILI KALP DE VAR

Yenilenen emoji serisi, bir Mac masaüstü ve Macbook, bir iPhone ve Apple Watch dahil olmak üzere Apple’ın serisiyle eşleşen diğer aygıtlara uygun olacak. Yeni gülen suratlar isteyenler için, nefes veren bir yüz, spiral gözlü bir yüz ve bulutların arasında puslu bir yüz de dahil olmak üzere üç yeni varyant geliyor. Güncelleme, salgın durumuna uygun olarak geliştirilmiş emojiler de içeriyor. Ayrıca, kalp emojileri de çeşitleniyor. Ateşte bir kalp ve iyileşmekte olan sargılı bir kalp da güncellemeye dahil. Bu güncellemeler şu anda geliştiricilerle sınırlı. Ancak ilkbaharda iOS kullanan herkes tarafından erişilebilir olacaklar.

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