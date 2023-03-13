Apple'da neler oluyor? "Tasarımcılar hazır değil dedi, CEO Tim Cook dinlemedi" iddiası!

Apple ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia "Apple'da neler oluyor?" sorusunu da beraberinde getirdi. Bildiğiniz üzere Apple'ın bir süredir karma gerçeklik başlığı üzerinde çalıştığına yönelik iddialar geliyor. Yeni iddia da bu başlık ve başlığın piyasaya sürülmesi hakkında. İddianın detaylarına bakılırsa, karma gerçeklik gözlüğünün piyasaya sürülme zamanlaması Apple'da önemli tartışmalara neden olmuşa benziyor.

"TASARIMCILARIN HAZIR OLMADIĞI UYARISI DİNLENMEDİ" İDDİASI

Financial Times'ın konuyla ilgili haberinde yer alan, MacRumos'un aktardığı o iddiaya göre, Apple CEO'su Tim Cook, tasarımcıların hazır olmadığı uyarısına rağmen başlığın piyasaya sürülmesini emretti.

Öne sürülen bilgilere göre, şirketin endüstriyel tasarım ekibi, kategorideki cihazların henüz piyasaya sürülmeye hazır olmadığı konusunda uyarıda bulundu. Ekip, bunu hafif bir AR gözlük ürünü, birkaç yıl sonra olgunlaşana kadar ertelemek istedi.

Apple'ın operasyon ekibi ise kullanıcıların 3D videolar izlemesine, interaktif egzersizler yapmasına veya sanal avatarlarla FaceTime görüşmeleri yapmasına olanak tanıyan VR odaklı, kayak gözlüğüne benzeyen bir başlık şeklinde ürünün "erken bir sürümünü" piyasaya sürmek istedi.

"APPLE CEO'SU, JEFF WİLLİAMS'IN YANINDA"

CEO olmadan önce Apple'ın operasyon direktörü olarak görev yapan Tim Cook'un ise şimdiki operasyon direktörü Jeff Williams'ın yanında yer alarak Apple'ın tasarımcılarının itirazlarını geçersiz kıldığı ve daha sınırlı bir ürünle erken bir lansman için baskı yaptığı iddia edildi.

Financial Times'a konuşan ve cihaz üzerinde çalışmış olan eski Apple mühendisleri olduğu iddia edilen kişiler ise "sevkiyat için büyük bir baskı" olduğunu ifade etti.



