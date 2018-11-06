Apple'dan çok konuşulacak iPhone XR kararı: Üretimi kesiyor!

Apple'ın donanımsal özellikleriyle hemen hemen iPhone XS ile aynı seviyede olan; ancak daha ucuz bir modeli olan iPhone XR'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Reuters'in haberine göre Apple, akıllı telefonlarının montajını yapan Foxconn ve Pegatron'a talimat vererek iPhone XR'nin ek üretim hatlarını açmamalarını söyledi.
Apple'ın, bu iki şirkete oranla daha küçük olan üreticilerden Wistron'a ise acil siparişler dışında yeni sipariş vermeyeceği belirtiliyor. Foxconn tarafında ilk olarak Apple'ın iPhone XR modeli için yaklaşık 60 montaj hattı hazırlandı, ancak kısa bir süre önce gelen bu talimattan sonra şimdilik 45 üretim hattınının kullanıldığı ifade edildi.
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