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Apple'dan şarjdaki telefonlarını yastıklarının altına koyanlara uyarı: "Sağduyulu davranın"

18.08.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, kullanıcıları, şarj olması için prize taktıkları cihazlarıyla uzun süre temastan kaçınmaları konusunda uyardı. İnternet sitesinde gece boyunca telefonunu şarj eden kişilere yönelik uyarılara yer veren teknoloji devi, kullanıcılara "Aygıt çalışır durumdayken veya güç kaynağına takılıyken cildinizin aygıtla, güç adaptörüyle veya kablosuz şarj aletiyle uzun süre temas halinde olmasını engellemek için sağduyulu davranın." çağrısında bulundu.

Apple'dan şarjdaki telefonlarını yastıklarının altına koyanlara uyarı: "Sağduyulu davranın"

Apple'ın internet sitesinde, iPhone işletim sistemi iOS'un son sürümüne ilişkin "iPhone için önemli güvenlik bilgileri" başlığı altında, gece boyunca telefonunu şarj eden kişilere yönelik uyarılar yer aldı.

APPLE'DAN ŞARJDAKİ TELEFONLARINI YASTIKLARININ ALTINA KOYANLARA "SAĞDUYU" ÇAĞRISI

Apple, kullanıcılara, "Aygıt çalışır durumdayken veya güç kaynağına takılıyken cildinizin aygıtla, güç adaptörüyle veya kablosuz şarj aletiyle uzun süre temas halinde olmasını engellemek için sağduyulu davranın." çağrısında bulundu.

apple

Uyarılarda, cihazın güç kaynağına takılı şarj kablosu ve bağlayıcısının uzun süre ciltle temas etmesinin ve şarj edilen cihazın havalandırılmayan alanlarda bulunmasının, "rahatsızlığa veya yaralanmaya yol açabileceğine" işaret edildi.

Bilgilendirme yazısında kullanıcılara; cihazlarını, kablosuz şarj aletini ya da güç adaptörünü battaniyelerinin, yastıklarının veya vücutlarının altına koymamaları ve bu şekilde uyumamaları da tavsiye edildi. (AA)

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