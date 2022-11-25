Apple Destek Servisi çalışma saatleri nedir, kaça kadar açık? Apple Destek Servisi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Apple bünyesinde iPhone telefonlardan iPadlere, Airpodslardan Mac ürünlerine kadar birçok teknolojik ve elektronik ürünü barındırır. Tüm bu ürünler ile ilgili sorularınızı Apple Destek Servisi ile iletişime geçerek çözümleyebilirsiniz. Apple Destek Servisi açılış ve kapanış saatleri çoğunlukla benzerdir. Peki, Apple Destek Servisi kaça kadar açık?

Apple Destek Servisi saat kaçta açılıyor?

Apple Destek Servisi çalışma saatleri dâhilinde Apple Destek Servisi üzerinden alışveriş deneyimini gerçekleştirilebilir. Apple Destek Servisi açılış saati sabah 09.00’dır. Apple Destek Servisi çalışma saatleri içerisinde müşteriler Apple mağazalarının yanı sıra Apple Online Store üzerinden de alışveriş yapabilir. Ayrıca online alışverişin dışında telefon ile de ürün satın alabilmeniz mümkündür. Apple Destek Servisi mesai saatleri aşağıdaki gibidir:

Pazartesi günleri: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 20.00 arası

Salı günleri: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 20.00 arası

Çarşamba günleri: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 20.00 arası

Perşembe günleri: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 20.00 arası

Cuma günleri: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 20.00 arası

Apple Destek Servisi saat kaçta kapanıyor?

Apple Destek Servisi’ne Apple’ın online web sitesinden kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu hizmet ile iletişime geçerek sipariş vermiş olduğunuz ürünlerin son durumu hakkında bilgi sahibi olabilir veya siparişiniz ile ilgili değişiklik yapabilirsiniz. Apple Destek Servisi açılış ve kapanış saatleri benzerdir. Apple Destek Servisi kapanış saati akşam 20.00’dır. "Apple Destek Servisi kaça kadar açık?" sorusunun cevabı akşam 20.00 olsa da daha hızlı hizmet alabilmek için Apple Online Mağazası üzerinden Apple Destek Uygulamasını cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Apple Destek Servisi hafta sonu açık mı?

Apple Destek Servisi çalışma saatleri yalnızca pazartesi-cuma günleri arasında hizmet verir. Hafta sonu kapalı olduğundan Apple Destek Servisi cumartesi pazar çalışma saatleri mesai saatleri arasında değildir ve hizmet vermez. Hafta sonları destek servisi yerine size en yakın Apple mağazasına gidebilir ve ürünler ile ilgili sorunlarınızı yerinde çözüme ulaştırabilirsiniz.

