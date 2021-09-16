Apple etkinliği beklentileri ne derece karşıladı?

iPhone 13 serisi tam da beklenildiği gibi karşımıza çıktı. Yani önceden sızdırılmış olan bilgilerin pek çoğu doğru çıktı diyebiliriz.

Özellikle Steve Jobs zamanında yeni gelecek olan iPhone modelleri hakkında bilgi sızdırmak bu kadar kolay değildi. Fakat şimdilerde daha telefon geliştirme aşamasındayken tüm bilgiler direkt olarak basına ve internete sızdırılıyor.

Peki gelelim asıl sorumuza. Etkinlik genel anlamda Apple fanlarının beklentisini karşılamayı başardı mı? Dürüst olmak gerekirse, geçtiğimiz gün öyle heyecanlandırıcı bir ürün tanıtımı gerçekleşmedi. Zaten iPhone 13 modelleri de iPhone 12’nin biraz daha güçlendirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıktı.

Öte yandan Apple Watch tarafında da öyle yankı uyandıracak, ses getirecek bir özellikle karşılaşmadık. Tabi ki tüm bu olumsuz eğriye karşın Apple yine yok satacaktır. Bu bizim için şaşırtıcı bir durum değil. Sonuçta Apple’ın belli bir müşteri kitlesi bulunuyor. Bu müşteri kitlesi de şimdiden iPhone 13 için sıraya girmiş durumda. Peki siz Apple etkinliğini nasıl buldunuz?

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