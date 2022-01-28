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Apple gelir rekoru kırdı! Sadece üç ayda bir servet kazandı

28.01.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçen yılın ekim-aralık dönemine ait bilançosunu açıkladı. Apple'ın bu dönemde elde ettiği gelir yıllık 11 artış yaşadı ve 123,9 milyar dolara ulaştı. Böylece Apple, çip krizine rağmen bir rekora imza attı.

Apple gelir rekoru kırdı! Sadece üç ayda bir servet kazandı

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, geçen yılın ekim-aralık dönemine ait bilançosunu paylaştı. Tedarik zinciri sıkıntıları yaşayan iPhone, iPad ve Mac gibi birçok ürünün üreticisi şirket, bir rekor kırdı.

YILDAN YILA YÜZDE 11 ARTIŞ YAŞADI

Buna göre, 25 Aralık 2021'de sona eren 3 aylık dönemi bilançosunda 2022 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden şirketin geliri, bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 123,9 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2020'nin ekim-aralık döneminde 111,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Piyasa beklentilerini geride bırakan ve tedarik zinciri sıkıntılarına rağmen rekor seviyeye ulaşan şirketin gelirinin bu dönemde 118,66 milyar doları bulması tahmin ediliyordu.

Firmanın net karı da aynı dönemde yüzde 20 artışla 34,6 milyar dolara yükseldi. Apple'ın net karı bir önceki yılın aynı döneminde 28,8 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Apple

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Şirketin hisse başına karı ise bu dönemde 1,68 dolardan 2,10 dolara çıktı.

iPHONE SATIŞLARINDA YÜZDE 9'LUK ARTIŞ

Bu dönemde Apple'ın akıllı telefon ve bilgisayar satışları artarken, tablet satışları azalış gösterdi.

iPhone satışlarının tutarı, geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 71,6 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde Mac satışlarının tutarı yüzde 25 artışla 10,9 milyar dolara ulaşırken, iPad satışları yüzde 14 azalışla 7,3 milyar dolara geriledi.

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, geçen yıl ekim ayında yaptığı açıklamada, arz darboğazlarının şirkete 6 milyar dolara mal olabileceği konusunda uyarmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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