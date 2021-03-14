Apple HomePod'un fişini çekti

Apple HomePod ile akıllı hoparlör sektörüne merhaba demişti. Bu sektörde Apple'ın karşısında Amazon ve Google gibi önemli rakipler bulunuyordu. Apple ise HomePod'un yüksek ses kalitesinin rakip ürünlere göre bir avantaj sağlayacağını umuyordu. Ancak ülkemizde resmi olarak hiçbir zaman satışa çıkmayan HomePod'un satışları, pek de yolunda gitmedi. Apple sonbaharda düzenlediği etkinlikte HomePod mini'yi duyurarak, HomePod ailesine yeni bir üye ekledi. Şimdi ise Apple'dan standart HomePod için önemli bir karar geldi.

HOMEPOD YOLUN SONUNA GELDİ

TechCrunch'a göre Apple, yalnızca HomePod mini'ye odaklanmak için standart HomePod'un üretimini durdurdu. Apple, kaynağa yaptığı açıklamada, HomePod mini'nin geçen sonbaharda piyasaya sürülmesinden bu yana bir hit olduğunu, 99 dolara inanılmaz ses kalitesi, akıllı asistan ve akıllı ev kontrolü sunduğunu belirterek, HomePod mini'ye yoğunlaşacağını ifade etti. Apple ayrıca, HomePod'un, sarf malzemeleri tükenene kadar Apple Online Store ve Apple perakende mağazalarında satılmaya devam edeceğini söyledi.

APPLE HOMEPOD'A DESTEK VERECEK

Açıklamaya göre Apple HomePod'un üretimini durdurmasına rağmen HomePod müşterilerine yazılım ve servis desteği sağlamaya devam edecek.

