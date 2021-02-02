Apple iCloud şifre uzantıları yayınladı

Bu, özellikle Apple cihazlarında özel şifre yöneticisi olarak iCloud Anahtar Zinciri kullanan kullanıcılar için yararlı olacaktır. Ayrıca, Windows ve Mac cihazları, Chrome ve Safari tarayıcıları arasında kolayca geçiş yapmalarını sağlayacak. Apple, ayrıca Chrome’da oluşturduğunuz tüm yeni şifrelerin iCloud Anahtar Zinciri'nize kaydedilecek. Böylece Apple cihazlarınızda da şifre problemi yaşamayacaksınız.

İCLOUD ŞİFRELERİ CHROME'DA KULLANILABİLECEK

İCloud Parolaları uzantısı Chrome Web mağazasından indirilebilir. Uzantı, Chrome’un hem Windows hem de Mac sürümleri için mevcut. Bu Chrome uzantısı, Windows veya Mac bilgisayarınızda Chrome web sitelerini ziyaret ederken iPhone, iPad veya Mac’inizde oluşturduğunuz Safari şifrelerini kullanmanıza olanak tanıyor. Belirtildiği gibi, Chrome’da oluşturulan yeni şifreler daha sonra Apple cihazlarda kullanmak üzere iCloud Anahtar Zinciri’ne de kaydediliyor. Bu açıdan uzantı kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

Parolalarınıza artık hem iPhone’unuzdan hem de Windows bilgisayarınızdan kolayca erişebilirsiniz. Yeni şifreler oluşturduğunuzda da otomatik olarak senkronize edilecekler. Bu uzantı yalnızca iCloud Anahtar Zinciri’ni şifre yöneticisi olarak kullananlar için geçerli. Uzantı, yüklendikten sonra, Windows ve Mac için Chrome’da otomatik olarak kaydedilmiş şifre önerileri sunacaktır. İCloud Parolaları uzantıları ilk olarak geçen hafta, Windows 10 için iCloud uygulamasının en son sürümünde bahsedildiğinde görülmüştü. Apple, çok geçmeden uzantıyı kullanıma sundu.

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