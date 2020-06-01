Apple ilk adımı atıyor: iPhone 12'nin üretimi başlıyor!

iPhone 12 ile tanışmak için artık fazla bir süre yok. Zira, yazın sonu iPhone 12 tanıtımı ve cihazların tanıtıma yetişebilmesi için de şimdiden üretime başlaması şart. Bunun için Apple çok planlı hareket ediyordu ancak koronavirüs salgını Apple'ın planlarını sekteye uğrattı. Buna rağmen alternatif planlar üreten Apple, iPhone 12 için kritik tarihi artık belirledi.

İPHONE 12'NİN ÜRETİMİ BAŞLIYOR

İddialara göre Apple, 6,1 inçlik iPhone 12'nin üretimini temmuz ayında başlatacak. Üretimin başlamasıyla birlikte ağustos ayına kadar iPhone 12 üretimi devam edecek. Fakat iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in üretimi biraz daha gecikecek. Apple bu konuda da panik yapmıyor. Zira, kademeli bir plana göre hareket ediyor.

EYLÜL AYINA YETİŞECEKLER

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in seri üretiminin gecikmesinin nedeni ise koronavirüse dayandırılıyor. Zira, söylentilere bakılırsa Apple hala eski üretim kapasitesine erişebilmiş değil. Bu yüzden ilk olarak, iPhone 11'in satışlarından edinilen tecrübelerin ışığında iPhone 12 üretimi başlayacak. Ancak son tahlilde her iPhone modeli eylül ayındaki iPhone 12 etkinliğine yetiştirilecek. Tabi bunların hepsinin birer iddia olduğunu hatırlatalım. Yani şu an bir yerlerde, bir fabrikada iPhone 12'lerin hepsinin üretimi başlamış dahi olabilir.

