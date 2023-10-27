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Apple'ın AirPods planı sızdı: Baştan sona revizyon!

27.10.2023 11:16 | Son Güncelleme:
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İddialara göre Apple'ın AirPods serisi için gelecekteki yol haritası sızdırıldı. Eğer iddialar doğruysa şirket, AirPods ürün yelpazesinin baştan sona yeniden düzenlenmesini hedefliyor.

Apple'ın AirPods planı sızdı: Baştan sona revizyon!

AirPods'lar Apple'ın en çok satan ürünlerinden biri haline geldiler. Ancak Bloomberg'den Mark Gurman'ın iddiasına göre ise Apple, AirPods serisini baştan sona elden geçirmeyi planlıyor.

YENİ MODELLER

Yakın kaynakların iddiasına göre, 2024 yılında Apple'ın giriş seviyesi AirPods'unun yenilenmiş bir versiyonu gelecek. Bir sonraki yıl yani 2025'te yeni bir Pro modeli duyurulacak.

Yine aynı iddialara göre şirket, ürünlerin kulaklık tasarımını, kutularının görünümünü ve ses kalitesini de güncelleyecek.

Aynı zamanda bilgiler özel olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, AirPods Max'in yeni bir versiyonunun da 2024 yılında geleceğini iddia ettiler.

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