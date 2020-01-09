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  4. Apple’ın CEO’su 2019 yılı geliri ile ilgili açıklama yaptı

Apple’ın CEO’su 2019 yılı geliri ile ilgili açıklama yaptı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.01.2020 09:40 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük teknolojilerinden birisine sahip olan Apple, her geçen yıl daha fazla büyümeye çalışıyor.

Apple’ın CEO’su 2019 yılı geliri ile ilgili açıklama yaptı

En fazla kazanan kişilerin genelde büyük şirketlerin üst düzey yöneticileri olduğu bilinir. Özellikle de bu şirket Apple gibi devasa büyüklüğe sahipse, kazanılan miktar da aynı oranda artar. iPhone 11 serisi ve MacBook Pro modelleri ile oldukça ilgi çeken ve güzel satış rakamlarına ulaşmayı başaran Apple’ın CEO’su, gelirini açıkladı. Çeşitli teşviklerle birlikte Tim Cook’un geliri beklenenden düşük oldu.

2018 senesinde 15,7 milyon dolar gelir elde eden Tim Cook, 2019 yılında sadece 11,6 milyon dolar gelir elde edebildi. Her iki yıl kıyaslandığında, şirketin CEO’su bir miktar para kaybetti diyebiliriz. Standart maaş konusunda herhangi bir kayıp olmamasına rağmen daha çok teşvik alanında kayıp yaşandı.

Tim Cook’un temel maaşı toplamda 3 milyon dolar olarak biliniyor. Ancak çeşitli teşviklerle birlikte 7,7 milyon dolar daha Tim Cook’a veriliyor. Bu sayede daha fazla kazanmayı Başaran Cook yine de durumdan pek memnun değil gibi görünüyor. Herkesin bildiği üzere Apple son dönemlerde pek iyi zamanlar geçirmiyor.

Şirketin yaşadığı bazı finansal problemler nedeniyle ünlü CEO daha az kazanıyor. 2019 yılında zayıf bir finansal performans gösteren şirket, 2020 yılı için şimdiden hedeflerini belirledi. Apple 2020 yılı içerisinde çok daha güçlü bir finansal performans sergilemek istiyor. Sizce şirketin CEO’su için verilen yıllık ücret gerçekten de düşük mü? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Tim Cook

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