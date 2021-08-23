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Apple’ın iPhone 13 ile stok sıkıntısı yaşayacağı iddia ediliyor

23.08.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone 13 konusunda çok rahat. Malum, bu yılın son çeyreğinde Apple yeni iPhone modellerini tanıtacak. Muhtemelen yeni tanıtılacak olan iPhone modelleri de iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 mini ve iPhone 13 Pro Max olacak.

Apple’ın iPhone 13 ile stok sıkıntısı yaşayacağı iddia ediliyor

Son dönemde teknoloji sektöründeki çip sıkıntısının Apple’ı da etkileyebileceği iddia ediliyor. Bilindiği üzere Apple genel olarak ürettiği iPhone modellerinde üst seviye çipler kullanıyor. Hal böyle olunca, Apple’ın mevcut çip krizinden etkilenme olasılığı da artıyor.

Zaten şimdiye kadar dile getirilen haberler de ağırlıklı olarak bu yöndeydi.

Geçtiğimiz gün sızdırılan bazı raporlara göre Apple, iPhone 13’ün stokları konusunda hayli rahat. Şimdiden her şey planlanmış durumda. Yani stok tarafında herhangi bir sıkıntı yaşanması beklenmiyor.

Apple’ın stok tarafında sıkıntı yaşaması için tedarik zincirinde sorunlar ortaya çıkması gerekiyor. Mevcut durumda da böyle bir şey söz konusu değil.

Zaten ülkemizde iPhone modellerinin fiyatından ötürü stok sıkıntısı söz konusu olmuyordu. Muhtemelen iPhone 13 modellerinde de stok sıkıntısı olmayacaktır. Bahse konu bu stok durumunun ABD ve benzeri ülkelerde geçerli olacağını öngörebiliriz. Keza ülkemizde iPhone fiyatları stok sıkıntısı çekmeyecek kadar yüksek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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