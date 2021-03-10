Apple’ın mixed-reality gözlüğü için tarih verildi

Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, “kask formunda” mixed reality gözlük üzerinde çalışıyor ve bu ürününü önümüzdeki sene satışa sunabilir. Kuo ayrıca Apple’ın 2025 ortasında artırılmış gerçeklik gözlüğünü hazırlayacağını, AR kontakt lensli ürününü de 2030-2040 arasında hazır hale getireceğini belirtiyor.

Tüm bu ürünlerin de özellikle artırılmış gerçeklik tarafında, gelişmiş uygulama desteğiyle birlikte hayatı pek çok yönde kolaylaştıracak ürünler olabileceği öngörülüyor. İnşaat sektöründen sağlık sektörüne, kimya sektöründen bilgisayar sektörüne kadar pek çok farklı alanda, pek çok farklı amaç ve fayda için kullanılabilirler.

APPLE AĞIRLIĞI DÜŞÜREBİLİR

Şu an Apple’ın bu tip gözlükler üzerine prototip çalışmaları olduğu biliniyor. Söylentiler, bu ürünlerin ağırlıklarının 200-300 gram arasında olduğunu işaret ediyor. Öte yandan Kuo, Apple’ın bazı teknik problemleri aşabilmesi durumunda ağırlığın 200 gramın altına düşebileceğini de ifade ediyor.

Kuo, kalite tarafında da rakiplere kıyasla daha iyi ürünlerin olacağını tahmin ediyor. Bunda, Apple ürünlerinin Sony micro-OLED ekranlar ve iPhone’dan bağımsız olarak da çalışabilmesine vurgu yapılıyor.