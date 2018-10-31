Apple iOS 12.1'i yayınladı! İşte iPhone ve iPad'lere iOS 12.1 ile gelen yenilikler

Apple’ın geçen ay yayınladığı iOS 12’nin yeni güncellemesi iOS 12.1 kullanıma sunuldu. iOS 12’ye gelen ilk büyük güncelleme olan ve dün akşam saatlerinde yayınlanan iOS 12.1, Grup FaceTime özelliğinin yanı sıra aralarında nazar boncuğunun da bulunduğu 70'den fazla yeni emoji ile geliyor.

İyileştirmeler ve sorun gidermelerini de barındıran iOS 12.1, iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR için eSIM ile çift SIM desteği de sunuyor. Yaklaşık 500 MB boyutunda olan iOS 12.1 ile gelen yenilikler şunlar:

Grup FaceTime: Aynı anda 32 kişiyle hem görüntülü hem de sesli görüşmeleri destekleme. Konuşmaların özel kalması için uçtan uca şifreleme. Grup FaceTime özelliğini doğrudan Mesajlar uygulamasından başlatma.

eSIM ve çift SIM: iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR cihazlarında iki ayrı telefon numarasının kullanılmasına izin veren eSIM ile Çift SIM özelliği.

Emoji: Kızıl, kır, kıvırcık saçlı ve saçsız yeni karakterler, daha fazla duygu ifade eden gülen yüzler, daha fazla hayvan, spor, yiyecek ve nazar boncuğu emojisi de dahil olmak üzere 70’in üzerinde yeni emoji.