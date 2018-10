Apple iOS 12.1'i yayınladı! İşte iPhone ve iPad'lere iOS 12.1 ile gelen yenilikler

Diğer yenilikleri ve sorun gidermeleri: iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR için Kamera önizleme alanına Derinlik Denetimi özelliği. iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR için hücresel bağlantıyı iyileştirme.

Face ID veya Touch ID ile çocuğunuzun Ekran Süresi parolasını değiştirme ve sıfırlama özelliği. iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ta cihazın beklenmedik bir şekilde kapanmasını engelleyen performans yönetimi özelliği. Kamera, Siri ve Safari uygulamalarında VoiceOver’ın güvenilirliğini iyileştirme.

HANGİ CİHAZLARA YÜKLENEBİLİR?

iOS 12.1, Apple’un şu iPhone ve iPad modellerine yüklenebiliyor: iPhone XR, iPhone XS , iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 5s, 12.9 inç iPad Pro (2. nesil), 10.5 inç iPad Pro, 12.9 inç iPad Pro (1. nesil), 9.7 inç iPad Pro, iPad (5. nesil), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3.

iOS 12.1 NASIL YÜKLENİR?

iPhone veya iPad’de Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu takip ederek, iOS 12.1 güncellemesi yüklenebiliyor. Eğer Otomatik Güncellemeler açıksa, yeterli şarj olduğunda veya cihaz pile bağlı iken, yeni yazılım otomatik olarak yükleniyor. Ayrıca iPhone veya iPad’i bilgisayara bağlayıp, iTunes üzerinden de güncelleme yapılabiliyor.