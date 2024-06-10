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  4. Apple iOS 18'i resmen tanıttı! İşte iPhone’lara gelecek yeni özellikler

Apple iOS 18'i resmen tanıttı! İşte iPhone’lara gelecek yeni özellikler

10.06.2024 21:21
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Apple uzun süredir merakla beklenen ve iPhone'larda büyük değişiklikler yapacak ve cihazlara yapay zekayı getirecek olan iOS 18’i tanıttı. İşte İOS 18 güncellemesi ile telefonlara gelecek yeni özellikleri...

Apple iOS 18'i resmen tanıttı! İşte iPhone’lara gelecek yeni özellikler

iPhone’ların işletim sürümü iOS’in yeni versiyonu iOS 18 tanıtıldı. Sürüm, iPhone’ların tarihindeki en büyük güncellemelerden biri olarak kayıtlara geçecek.

Artık karanlık tema uygulama logolarına da uygulanacak. Kullanıcılar, uygulamaların logolarını koyu modda kullanabilecekler. Denetim Merkezi, uzun yıllar sonra tasarım değişikliğine uğrayacak. iOS 18'le birlikte yeni kontroller, medya oynatıcı ve renkler gelecek.

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DAHA GÜVENLİ BİR DENEYİM

Uygulamalar, Face ID gibi biyometrik tanımlama yönetmleriyle birlikte kilitlenebilecek ve daha güvenli bir deneyim sağlayacak. Bu koruma yöntemiyle arama ve Siri gibi yerlerden gelen bilgiler gizlenecek.

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iOS 18'le birlikte kullanıcılar, Mail uygulamasından gelen e-postaları kategorize etme şansına sahip olacak. Bu kategoriler arasında öncelikli, reklam vb. mail türleri bulunacak.

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Fotoğraflar, uygulaması şimdiye kadarki en büyük tasarım değişikliğini alacak. Örneğin artık üstte fotoğrafların yer aldığı bir kısım göreceğiz. Altta ise temaya göre düzenlenmiş fotoğraf kütüphanesi yer alacak.

Bunun dışında günlere göre ayırma gibi özellikleri de olacak. Örneğin yakın zamanda çekilen fotoğraflara özel olacak bir bölüm eklenecek. Ya da ekranı kaydırarak günleri değiştirebilecek ve fotoğraflara bakabileceksiniz.

Mesajlar tarafında da değişikliklere gidildi. Artık kullanıcılar, istedikleri emojiyle tepki verebilecekler. Bunun yanı sıra ileri tarihli mesajlar göndermek de mümkün olacak. Ayrıca metinlere yeni efektler ekleniyor ve uydu bağlantısıyla mesaj gönderip alma geliyor. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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