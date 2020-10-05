Apple iPhone 12 ailesinin fiyatları ortaya çıktı

Bilindiği üzere Apple önümüzdeki günlerde yeni iPhone modellerini tanıtacak. Daha iPhone modelleri tanıtılmadan bu cihazların fiyatlarını ortaya çıkartan sızıntılar geldi.

Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre Apple’ın 4 yeni iPhone modeli tanıtacağını biliyoruz. iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max.

Apple geçtiğimiz yıllarda 3 yeni iPhone modeli ile kullanıcıların karşısına çıkıyordu. Bu yıl ise seriye 5.4 inçlik iPhone Mini de dahil olacak. Sizlerin de tahmin edebileceği üzere iPhone 12 serisinin en ucuzu da 5.4 inçlik iPhone 12 Mini olacak. Peki iPhone 12 Mini’nin fiyatı ne kadar olacak?

İŞTE İPHONE 12 FİYATLARI

Apple’ın yeni iPhone modellerini tanıtmasına artık sayılı günler kaldı. Nitekim yeni iPhone’lar ile ilgili detaylar da netleşiyor. Son sızdırılan raporlara göre iPhone 12’nin başlangıç fiyatı 649 dolar olacak. Yani iPhone 12 Mini fiyatının 649 dolar olacağını söyleyebiliriz. En pahalı model ise 1099 TL’lik etiketle iPhone 12 Pro Max olacak.

Tabi ki bizler için önemli olan iPhone 12 Mini Türkiye fiyatı. Muhtemelen bu telefonun Türkiye fiyatı da 8.000 TL civarında bir etikete sahip olacaktır. Daha düşük bir etiketin karşımıza çıkması büyük sürpriz olabilir.

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