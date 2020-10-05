HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple iPhone 12 ailesinin fiyatları ortaya çıktı

Apple iPhone 12 ailesinin fiyatları ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.10.2020 12:12 | Son Güncelleme

Apple’ın önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni iPhone modellerinin fiyatları bir sızıntı aracılığıyla paylaşıldı. İşte Apple iPhone 12 fiyatları ve diğer detaylar.

Apple iPhone 12 ailesinin fiyatları ortaya çıktı

Bilindiği üzere Apple önümüzdeki günlerde yeni iPhone modellerini tanıtacak. Daha iPhone modelleri tanıtılmadan bu cihazların fiyatlarını ortaya çıkartan sızıntılar geldi.

Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre Apple’ın 4 yeni iPhone modeli tanıtacağını biliyoruz. iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max.

Apple geçtiğimiz yıllarda 3 yeni iPhone modeli ile kullanıcıların karşısına çıkıyordu. Bu yıl ise seriye 5.4 inçlik iPhone Mini de dahil olacak. Sizlerin de tahmin edebileceği üzere iPhone 12 serisinin en ucuzu da 5.4 inçlik iPhone 12 Mini olacak. Peki iPhone 12 Mini’nin fiyatı ne kadar olacak?

İŞTE İPHONE 12 FİYATLARI

Apple’ın yeni iPhone modellerini tanıtmasına artık sayılı günler kaldı. Nitekim yeni iPhone’lar ile ilgili detaylar da netleşiyor. Son sızdırılan raporlara göre iPhone 12’nin başlangıç fiyatı 649 dolar olacak. Yani iPhone 12 Mini fiyatının 649 dolar olacağını söyleyebiliriz. En pahalı model ise 1099 TL’lik etiketle iPhone 12 Pro Max olacak.

iphone

Tabi ki bizler için önemli olan iPhone 12 Mini Türkiye fiyatı. Muhtemelen bu telefonun Türkiye fiyatı da 8.000 TL civarında bir etikete sahip olacaktır. Daha düşük bir etiketin karşımıza çıkması büyük sürpriz olabilir.

Sıfır otomobil satışları yine rekor kırdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı
Twitter açıkladı! Artık taciz kabul edilip cezalandırılacakTwitter açıkladı! Artık taciz kabul edilip cezalandırılacak
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Xiaomi kullanıcılarına müjde! İlk görüntüsü ortaya çıktı
Xiaomi kullanıcılarına müjde! İlk görüntüsü ortaya çıktı
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Twitter kötü dilek ile tacize nihayet yasak koyuyor
Twitter açıkladı! Artık taciz kabul edilip cezalandırılacak
2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok indirilen uygulamalar hangileri?
En çok indirilenler belli oldu, ilginç sonuç ortaya çıktı!
Önce iPhone 12 tanıtılsaydı: iPhone 13'ten sürpriz bilgiler geldi
Bir sonraki iPhone'dan sürpriz bilgiler! Neler sunacak?
Suzuki SX4 S-Cross Türkiye'ye geliyor! İşte Suzuki SX4 S-Cross'un fiyatı
Bir otomobil daha Türkiye yollarıyla buluşuyor!
Apple iOS 14 pil sorununu kabul etti!
Apple iOS 14 pil sorununu kabul etti!
RTÜK'ten Spotify ve FOXplay'e 'lisans başvurusu' uyarısı!
Spotify ve FOXplay'e 'lisans başvurusu' uyarısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.