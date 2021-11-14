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Apple iPhone 13 tamiri konusunda geri adım attı

14.11.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple’ı Apple yapan en önemli özelliklerden birisi de tamamen kapalı bir ekosisteme sahip olmasıdır. Bunun anlamı, işletim sisteminden uygulamalarına, telefon özelliklerinden servis bakım ağına kadar kullanıcılarını her zaman kendi bünyesinde ama zorla ama isteyerek tutar.

Apple iPhone 13 tamiri konusunda geri adım attı

Amerikalı teknoloji devinin bu özelliği, birçok teknoloji kullanıcısını rahatsız etse de, Apple yıllardır sürdürdüğü bu katı politikasından mümkün mertebe taviz vermemeye devam ediyor. Ancak nadiren de olsa, şirketin yasalar karşısında geri adım atmak zorunda kaldığı da oluyor. Tıpkı iPhone 13 ekranlarının serviste değiştirilebilmesi konusunda olduğu gibi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, iPhone 13‘ün ekranlarının servis dışında başka bir yerde değiştirilmesi halinde, cihazın içerisinde bulunan bir mikro denetleyicinin durumu tespit ederek Face ID’yi bozduğu ve kullanılmaz hale getirdiğini söylemiştik.

faceid

Teknoloji çevrelerince çok eleştirilen bu durum başta Apple tarafından çok dikkate alınmamıştı. Bununla birlikte Avrupa Birliği’nde, firmaların tamir konusunda tekelleşmesini engelleyecek bir dizi yeni yasa kabul edilince, Apple’da söz konusu kontrol mekanizmasından vazgeçmek zorunda kaldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yakın zamanda servis edilecek bir güncelleme ile servis dışı onarımlarda da face id olması gerektiği gibi kullanılmaya devam edilebilecek. Böylece Apple gibi bir dünya devinin bile, yasalar karşısında geri adım atmak ve en katı kurallarını bile esnetmek zorunda kaldığını bir kez daha görmüş olduk.

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Apple
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