Apple katlanabilir ekranlar konusunda tereddütlere sahip

ABD merkezli üreticilerden Apple, katlanabilir iPhone ile ilgili adeta bekle ve gör politikası izliyor. Samsung ve Huawei gibi şirketlerin katlanabilir telefon pazarında önemli işler ortaya çıkarması şirketi açıkçası pek cezbetmedi.

Apple çok eski dönemlerden beri bazı satışlar üzerinden hareket ediyor. Mesela yeni bir teknoloji ortaya atıldığında şirket öncesinde biraz bekliyor ve eğer tutarsa o işe girişiyor. Ancak katlanabilir ekranlar konusunda henüz net bir başarı sağlamış değil. Bu nedenle firmanın böyle bir riske gireceğini düşünmek hayal olacaktır.

Apple şirketinin katlanabilir cihazlara karşı biraz mesafeli olduğu oldukça açık. Bunun nedenlerini birkaç madde ile sıralamak mümkün.

APPLE KATLANABİLİR CİHAZLARA NEDEN MESAFELİ?

Her şeyden önce böylesine maliyetli bir işe girmek için sektörün henüz olgunlaşmamış olması.

Katlanabilir iPhone üretimi yapıldığında iPad satışlarında azalma yaşanma ihtimali.

Bu teknolojinin henüz günlük kullanıcıları kapsamıyor olması.

Uzayan ekranlara sahip akıllı telefonların yeni trend olma ihtimali.

Bütün bu nedenlerden dolayı Apple şirketinin katlanabilir ekranlara mesafeli olduğunu söyleyebiliriz. Şirket genellikle sektördeki tüm tasarımları inceleyip kendisine has bir tasarım ile üretim yapmayı seviyor.

Katlanabilir ekran üreten sağlam bir şirketin olması da büyük bir önem taşıyor. Yani kısacası Apple, bu sektörün bir miktar daha olgunlaşmasını bekleyecek gibi görünüyor. Sizce katlanabilir iPhone modeli dikkat çekici olur mu?

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