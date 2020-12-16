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iOS 14.3 App Store'da Uygulama Gizliliği dönemini başlattı! Peki ne işe yarıyor?

16.12.2020 14:17 | Son Güncelleme:
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iOS 14.3 App Store'da Uygulama Gizliliği dönemini başlattı! Peki ne işe yarıyor?

iOS 14.3'ü geçtiğimiz günlerde yayınlayan Apple, yeni iPhone güncellemesi ile telefonlarına sadece Apple Fitness+ ve Apple AirPods Max desteği getirmedi. Bunun dışında önemli bir güvenlik etiketi olan 'Uygulama Gizliliği' özelliği de App Store'da yerini aldı. Peki App Store'daki Uygulama Gizliliği nedir?

Apple geçtiğimiz günlerde iOS 14.3 güncellemesini sundu. Güncelleme ile birlikte iPhone modelleri şirketin fitness hizmeti Apple Fitness+ desteği ve Apple'ın ilk kulak üstü kulaklığı Apple AirPods Max desteği kazandı. Buna ek olarak, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri de Apple ProRAW desteğine kavuştu. Fakat güncelleme sadece bunları getirmedi. iOS 14.3 güncellemesinin en dikkat çeken yanlarından birisi de 'Uygulama Gizliliği' özelliğiydi.

APP STORE'DAKİ UYGULAMA GİZLİLİĞİ GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAK

Uygulama Gizliliği özelliği, iOS 14.3 ile beraber App Store'da görünmeye başladı. Bu özellik, uygulamaların gizlilik bilgilerini kullanıcılarla paylaşmasına imkan tanıyor. Örneğin; App Store'da bir uygulamaya gittiğinizde uygulamanın kullandığı izinleri ve işlediği bilgileri Apple'a bildirdiğine dair bir gizlilik etiketi yer alıyor. Bilgiler arasında izlemek için kullanılan veriler ve ilişkilendirilen veriler de bulunuyor. Bu bilgileri vermeyen geliştiricilerin uygulamalarında ise bilgi vermedi ibaresi çıkıyor. Böylece kullanıcılara daha şeffaf bir bilgi akışı sunuluyor. Aşağıda bu özellik sayesinde Twitter'ın kullandığı verileri görebilirsiniz.

Twitter uygulama gizliliği

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GİZLİLİK ETİKETLERİ YERİNİ ALDI

iOS kullanıcılarının uygulamaların güvenilir olup olmadıklarına dair bir fikir edinebileceği Uygulama Gizliliği özelliği, halihazırda App Store'daki birçok uygulamada yer alıyor.

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