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Apple koronavirüs salgınından çok etkilenecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.08.2020 10:01 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından sonra teknoloji firmalarının hem üretim hem de etkinlik tarafında aksaklıklar yaşadığına şahit olmuştuk. Bugün ise Apple’ın bu salgından etkilendiği iPhone 12 tanıtım tarihi ile ortaya çıktı.

Apple koronavirüs salgınından çok etkilenecek

Gelen bilgilere göre; Apple, 7 Eylül 2020 tarihinde basın duyurusu ile Apple Watch Series 6 ve yeni iPad modellerini tanıtıp satışa sunacak. iPhone 12 modellerinin tanıtılacağı etkinlik ise maalesef ki bir ay gecikmeli olarak 12 Ekim 2020 tarihinde düzenlenecek.

iPhone 12 modellerinin satışa sunulması ise 19 Ekim 2020‘yi bulacak. iPhone 12 Pro modelleri için henüz tarihin belli olmadığını belirtelim.

Bu yıl karşımıza dört farklı iPhone modeli ile çıkacak olan Apple, dünyanın en hızlı mobil işlemcisi Apple A14 ile bu modellerini taçlandıracak. 2020 ve 2021’in en hızlı telefon modelleri olacak olan iPhone 12 ailesinin, fiyat konusunda pek mütevazi davranmayacağı söyleniyor.

Kutu içeriğinden şarj adaptörü ve EarPods Lightning kulaklığı kaldıracak olan Apple, yine 799 dolardan başlayan fiyatlar ile yeni modellerini satışa sunacak. Türkiye’ye 8.499 TL‘den başlayan fiyatlar ile girecek olan iPhone 12’lerde, çentik nihayet 3 yılın ardından küçültülecek. True Depth kamera sisteminden dolayı çentiği daha 2-3 yıl daha kullanacak olan Apple’ın, 2024 yılına doğru farklı bir forma geçiş yapacağı söyleniyor.

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