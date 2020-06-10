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Apple koronavirüs uygulamasını güncelledi! İşte gelen yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.06.2020 15:19 | Son Güncelleme

Apple, koronavirüs için hazırladığı uygulamasını güncelledi. iPhone'lara gelen koronavirüs güncellemesinden Apple'ın internet sitesi de nasibini aldı. İşte Apple'ın koronavirüs uygulamasının getirdiği yenilikler...

Apple koronavirüs uygulamasını güncelledi! İşte gelen yenilikler

Apple koronavirüse karşı bir çözümle karşımıza çıkmıştı hatırlarsanız. Aslında buna bir çözüm demek de doğru olmaz. Zira uygulama daha çok koronavirüsten kurtarmak için değil, koronavirüse karşı önlem amacı güden bilgiler paylaşma amacı taşıyordu. Uygulama için uzun bir zamandır çalışan Apple, sonuçta söz konusu uygulamayı birçok ülkede yayınladı. Maalesef o ülkeler arasında Türkiye yerini almadı ancak internet sitesi hali hazırda ülkemizde kullanılabiliyor. İlk izlenimleri olumlu olan Apple'ın koronavirüs uygulaması, bugün bilgi paylaşımının yanında önemli özellikler ile donatıldı.

APPLE KORONAVİRÜS İÇİN VERİ TOPLAYACAK

Apple, koronavirüs uygulaması için bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan güncelleme ile birlikte Apple uygulamayı sadece önlemleri ve uyulması gereken kuralları paylaşan bir uygulama olmaktan çıkardı. TechCruch'ın haberine göre uygulama kişilerin yaş, güncel sağlık durumu, karşılaştıkları koronavirüs belirtileri ve bir koronavirüs hastasıyla temasta bulunup bulunmadıkları gibi önemli bilgileri paylaşmalarına izin verdi. Apple bu bilgileri ise daha önce vadettiği gibi anonim olarak toplayacak.

Apple Covıd-19 tarama aracı

KORONAVİRÜSÜ DAHA İYİ ANLAYACAKLAR

kişisel kimlik bilgilerini koruyacak olan Apple, aldığı bilgileri ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) gibi kamu sağlık kuruluşlarına iletilecek. Kuruluşlar da teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanarak, elde edilen veriler ışığında koronavirüsü daha iyi anlayabilecek.

Apple koronavirüs

APPLE VE GOOGLE'IN UYGULAMASI DEĞİL

Dezenfeksiyon, önlem ve uyulması gereken kurallar da uygulamadaki yerini koruyacak. Ancak bu uygulamayı Apple'ın Google ile birlikte geliştirdiği ve iOS 13.5 güncellemesi ile iPhone cihazlara eklenen COVID-19 izleme bildirimleri ile karıştırmamak gerekiyor. Zira o uygulama çok daha farklı. Apple'ın bugün kapsamlı bir güncelleme yayınladığı uygulama ise daha çok insanların sağlık durumlarına göre anonim olarak veri toplamak amacıyla oluşturulmuş bir uygulama. Apple ve Google'ın uygulaması ise söylenilene göre yakın zamanda kullanıma sunulacak.

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