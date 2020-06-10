Apple koronavirüs uygulamasını güncelledi! İşte gelen yenilikler

Apple koronavirüse karşı bir çözümle karşımıza çıkmıştı hatırlarsanız. Aslında buna bir çözüm demek de doğru olmaz. Zira uygulama daha çok koronavirüsten kurtarmak için değil, koronavirüse karşı önlem amacı güden bilgiler paylaşma amacı taşıyordu. Uygulama için uzun bir zamandır çalışan Apple, sonuçta söz konusu uygulamayı birçok ülkede yayınladı. Maalesef o ülkeler arasında Türkiye yerini almadı ancak internet sitesi hali hazırda ülkemizde kullanılabiliyor. İlk izlenimleri olumlu olan Apple'ın koronavirüs uygulaması, bugün bilgi paylaşımının yanında önemli özellikler ile donatıldı.

APPLE KORONAVİRÜS İÇİN VERİ TOPLAYACAK

Apple, koronavirüs uygulaması için bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan güncelleme ile birlikte Apple uygulamayı sadece önlemleri ve uyulması gereken kuralları paylaşan bir uygulama olmaktan çıkardı. TechCruch'ın haberine göre uygulama kişilerin yaş, güncel sağlık durumu, karşılaştıkları koronavirüs belirtileri ve bir koronavirüs hastasıyla temasta bulunup bulunmadıkları gibi önemli bilgileri paylaşmalarına izin verdi. Apple bu bilgileri ise daha önce vadettiği gibi anonim olarak toplayacak.