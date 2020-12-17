Apple M1 Office uygulamalarına performans dopingi

Apple M1 işlemcili Mac’te Microsoft Office kullanıyorsanız, yaşadığınız deneyim artık daha iyi olacak. Microsoft, Apple’ın yeni özel çip mimarisi için yerel desteği Windows üretkenlik paketine getiren bir güncellemeyi kullanıma sundu. Güncellemeleri alan uygulamalar ilk etapta Word, Excel, Outlook, PowerPoint ve OneNote oldu.

APPLE M1 MAC OFFİCE GÜNCELLEMESİ EVRENSEL

Güncellemeler, uygulamaları evrensel hale getiriyor. Yani bu sürümler hem Intel hem de Apple Silicon Mac’lerde çalışacak. Böylece her iki platform için de yaklaşan güncellemeler veya özellikler aynı anda gelecek.

Microsoft Teams kullanıcısıysanız, ARM için güncellemelere dahil edilmemiş olduğunu duymak sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Microsoft, blog yayınlarında bu platform üzerinde çalışacaklarına söz veriyor. Ancak şirket herhangi bir zaman çizelgesi açıklamadı. Bu arada, Microsoft’un ana iletişim rakibi Slack'in genel beta sürümünde ARM desteğine sahip olduğunu belirtelim.

Otomatik güncelleştirmeleri açık olan Office kullanıcıları bugün yeni sürümlere sahip olmalıdır ve başka herhangi biri bunu Mac App Store veya Microsoft’un Otomatik Güncelleme yazılımı aracılığıyla güncelleyebilir.