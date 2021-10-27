Apple, macOS Monterey sürümünü kullanıma sundu

Apple başlangıçta sekmeler çubuğunu kaldırmayı planladı ancak daha sonraki bir geliştirici önizlemesinde, olduğu gibi bırakmaya karar verdi. Ancak bazı güncellemeler ekledi. Örneğin Çubuk, görüntülediğiniz web sayfasının rengiyle eşleşecek ve Sekme Grupları gibi bazı yeni seçenekler alacak.

MACOS MONTEREY'İN ÖZELLİKLERİ

Apple, FaceTime’ı macOS Monterey’de de elden geçirdi. Biraz daha diğer konferans arama yazılımları gibi çalışıyor, çünkü bir arama başlatabilir ve ardından başkalarını davet edebilirsiniz. Bu, yeni FaceTime web uygulaması aracılığıyla Android veya Windows cihazlarını kullanan kişileri içerecek. M1 Mac’ler ayrıca FaceTime için uzamsal sesi ve AirPods ve AirPods Max aracılığıyla diğer özellikleri destekleyecek.

macOS Monterey, iOS 15 ve iPadOS 15‘te görülen Odak Modları, Hızlı Notlar, Kısayollar ve yeni görünümlü Haritalar uygulamasını da içerecek. Apple’ın Google Lens’e yanıtı olan Canlı Metin, macOS kullanıcılarının hizmetinde karşımıza çıkacak. İnsanların video ve müzik akışını arkadaşlarıyla senkronize etmelerini sağlayan özellik SharePlay henüz mevcut değil. Mac ve iPad’i bir araya getiren Universal Control için de biraz daha beklemeniz gerekecek. SharePlay ve Universal Control, bu sonbaharda macOS’a gelecek.

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