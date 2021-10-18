HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple yeni ürünlerini tanıtıyor!

Apple yeni ürünlerini tanıtıyor!

18.10.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın tüm dünyanın merakla beklediği etkinliği Türkiye saati ile 20.00'de başladı. Teknoloji tutkunlarının heyecanla takip ettiği etkinlikte Apple MacBook Pro, AirPods 3 ve Mac Mini gibi yeni ürünlerinin tanıtılması bekleniyor.

Apple yeni ürünlerini tanıtıyor!

Apple, "Güç, iki, bir" diyerek duyurduğu ve tüm dünyanın heyecanla beklediği 18 Ekim etkinliğine saatler tam da 20:00'yi gösterdiğinde başladı. İlk olarak sahneye Apple CEO'su Tim Cook çıktı.

HOMEPOD MiNi

Apple, Türkiye'de satılmayan ancak yurt dışında sevilen akıllı hoparlörü HomePod mini'ye yeni renkler ekledi. HomePod Mini, her zaman olduğu gibi Siri ile etkileşimli bir deneyim sunuyor.

HomePod mini

HOMEPOD MiNi'NİN FİYATI

HomePod Mini, Kasım'da 99 dolardan satışa sunulacak.

YENİ AiRPODS 3 TANITILDI! İŞTE YENİ AiRPODS 3'ÜN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Apple, sonunda yeni AirPods'u sahneye çıkardı. Yeni AirPods, daha kısa saplara sahip ve önceki nesil AirPods gibi açık bir tasarım ile geliyor. Fakat tasarımın AirPods Pro'ya benzediğini söylememiz gerek.

AirPods 3

AirPods 3, tere ve suya dayanıklı olacak şekilde dizayn edilmiş durumda. 6 saat pil ömrü ile gelen yeni model, şarj kutusu ile 30 saate varan bir kullanım imkanı sunuyor. AirPods 3, 5 dakikalık şarjla 1 saat müzik dinlemeye izin veriyor.

YENİ AiRPODS 3'ÜN FİYATI

Yeni AirPods 3'ün fiyatı 179 dolar olarak belirlendi.

AirPods 3

Yeni kablosuz kulaklık, bugünden itibaren yurt dışında satışa çıkıyor.

APPLE M1 PRO İŞLEMCİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Apple, M1 sonrası yeni ARM tabanlı işlemcisi M1 Pro'yu tanıttı.

M1 Pro

M1 Pro, 10 çekirdekli bir işlemci ve 16 çekirdekli bir GPU'ya yer veriyor. Birden çok ekran çalıştırabilen M1 Pro işlemci, ProRes desteğine de sahip. Asıl sürpriz ise Apple'ın yeni işlemcileri M1 Pro ve M1 Max olarak ikiye ayırması oldu.

APPLE M1 PRO İLE M1 MAX İŞLEMCİ DE GELDİ

M1 Max, M1 Pro'ya göre çok daha güçlü bir işlemci. Hatta M1 Max, ailenin en güçlü üyesi. 10 çekirdekli işlemci, 32 çekirdekli bir GPU ile geliyor.

M1 Max

M1'den çok daha hızlı olan M1 Max'in ilk Apple Silikon tabanlı işlemcisi M1'e göre 6 kat daha hızlı olduğu söyleniyor. Hem M1 Pro'nun hem de M1 Max'in rakiplerine nazaran daha az güç tükettiği belirtiliyor.

Anlaşılan o ki Apple bu yılki M1 serisi işlemciler için dikkat çekici planlar yapmış.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'da yeni gelişme! Bugün başladıYerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'da yeni gelişme! Bugün başladı
PARTNERSevgilisinin önünde diz çöktü!Sevgilisinin önünde diz çöktü!
"Güç, iki, bir" diyerek duyurmuştu! Gözler bu akşama çevrildi"Güç, iki, bir" diyerek duyurmuştu! Gözler bu akşama çevrildi
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

Rusya'dan NATO kararı: Askıya alıyoruz

Rusya'dan NATO kararı: Askıya alıyoruz

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Toyota CEO'su: Bugün bulan bugün alsın!

Toyota CEO'su: Bugün bulan bugün alsın!

Motorine zam üstüne zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Motorine zam üstüne zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.