Apple yeni ürünlerini tanıtıyor!

Apple, "Güç, iki, bir" diyerek duyurduğu ve tüm dünyanın heyecanla beklediği 18 Ekim etkinliğine saatler tam da 20:00'yi gösterdiğinde başladı. İlk olarak sahneye Apple CEO'su Tim Cook çıktı.

HOMEPOD MiNi

Apple, Türkiye'de satılmayan ancak yurt dışında sevilen akıllı hoparlörü HomePod mini'ye yeni renkler ekledi. HomePod Mini, her zaman olduğu gibi Siri ile etkileşimli bir deneyim sunuyor.

HOMEPOD MiNi'NİN FİYATI

HomePod Mini, Kasım'da 99 dolardan satışa sunulacak.

YENİ AiRPODS 3 TANITILDI! İŞTE YENİ AiRPODS 3'ÜN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Apple, sonunda yeni AirPods'u sahneye çıkardı. Yeni AirPods, daha kısa saplara sahip ve önceki nesil AirPods gibi açık bir tasarım ile geliyor. Fakat tasarımın AirPods Pro'ya benzediğini söylememiz gerek.

AirPods 3, tere ve suya dayanıklı olacak şekilde dizayn edilmiş durumda. 6 saat pil ömrü ile gelen yeni model, şarj kutusu ile 30 saate varan bir kullanım imkanı sunuyor. AirPods 3, 5 dakikalık şarjla 1 saat müzik dinlemeye izin veriyor.

YENİ AiRPODS 3'ÜN FİYATI

Yeni AirPods 3'ün fiyatı 179 dolar olarak belirlendi.

Yeni kablosuz kulaklık, bugünden itibaren yurt dışında satışa çıkıyor.

APPLE M1 PRO İŞLEMCİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Apple, M1 sonrası yeni ARM tabanlı işlemcisi M1 Pro'yu tanıttı.

M1 Pro, 10 çekirdekli bir işlemci ve 16 çekirdekli bir GPU'ya yer veriyor. Birden çok ekran çalıştırabilen M1 Pro işlemci, ProRes desteğine de sahip. Asıl sürpriz ise Apple'ın yeni işlemcileri M1 Pro ve M1 Max olarak ikiye ayırması oldu.

APPLE M1 PRO İLE M1 MAX İŞLEMCİ DE GELDİ

M1 Max, M1 Pro'ya göre çok daha güçlü bir işlemci. Hatta M1 Max, ailenin en güçlü üyesi. 10 çekirdekli işlemci, 32 çekirdekli bir GPU ile geliyor.

M1'den çok daha hızlı olan M1 Max'in ilk Apple Silikon tabanlı işlemcisi M1'e göre 6 kat daha hızlı olduğu söyleniyor. Hem M1 Pro'nun hem de M1 Max'in rakiplerine nazaran daha az güç tükettiği belirtiliyor.

Anlaşılan o ki Apple bu yılki M1 serisi işlemciler için dikkat çekici planlar yapmış.

Ayrıntılar geliyor...

