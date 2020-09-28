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Apple Podcast hamlesi yaptı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.09.2020 12:34 | Son Güncelleme

Dünyada podcast’lere ilgi yoğunlaşırken, Apple’ın da buna kayıtsız kalmadığı ve sene başında önemli bir podcast uygulamasını satın aldığı anlaşıldı.

Apple Podcast hamlesi yaptı

Apple podcast devriminden geri kalmamak için yakında kullanıcılarına Scout FM uygulamasını sunabilir. Zira şirketin Scout FM’i 2020’nin başında sessiz sedasız satın aldığı doğrulandı.

ScoutFM sayesinde kullanıcılar, sayısız podcast arasında kaybolmadan, küratörlerin seçtiği podcast listeleri arasından seçim yaparak ilgi alanlarına göre podcast’lere ulaşabiliyorlar. Podcast devriminde geri kalmamak büyük önem taşıyor çünkü Spotify kısa süre önce yaptığı Podcast atılımıyle hergün milyonlarca insana Podcast dinletiyor ve elbette önemli bir reklam geliri elde ediyor. Bu sırada Spotify için podcast üreten içerik üreticileri de bu reklamlardan pay alıyor ve bu ekosistem hızla gelişiyor.

Podcast’ler, YouTube devriminde olduğu gibi, video hazırlamak gibi ileri teknik seviye bilgi gerektirmiyor ve insanlar mikrofona konuşup basitçe kaydederek deneyimlerini paylaşabiliyorlar. Pek çok insanın da yolda, otobüste, yürüyüşte, parkta, işte, araç kullanırken ya da evde dinlenirken ilgi alanlarına göre Podcast dinlediği biliniyor. Podcast’ler için, yeni radyo devrimi ifadesi de kullanılıyor. Diğer bir deyişle, artık isteyen herkes kendi radyo programını yapabiliyor ve dinlemek isteyenler internetten kayıtlara erişip istediği zaman dinleyebiliyor.

APPLE İOS DIŞINA ÇIKMAK İSTİYOR OLABİLİR

Aslında Apple üzerinde 2012’den beri kendi Podcast uygulaması bulunuyordu. iPhone kullanıcıları bu uygulama üzerinden sınırlı sayıdaki podcast’lere ulaşabiliyordu. Ancak Spotify’in işletim sistemi kısıtı olmadan dünyadaki milyonlarca insana Podcast ulaştırması, rekabetin rengini değiştirdi. Apple’ın artık iOS ekosistemi sınırı olmadan, dünyadaki herkesin katılabileceği Podcast havuzu kurmak istediği anlaşılıyor.

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