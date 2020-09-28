Apple Podcast hamlesi yaptı

Apple podcast devriminden geri kalmamak için yakında kullanıcılarına Scout FM uygulamasını sunabilir. Zira şirketin Scout FM’i 2020’nin başında sessiz sedasız satın aldığı doğrulandı.

ScoutFM sayesinde kullanıcılar, sayısız podcast arasında kaybolmadan, küratörlerin seçtiği podcast listeleri arasından seçim yaparak ilgi alanlarına göre podcast’lere ulaşabiliyorlar. Podcast devriminde geri kalmamak büyük önem taşıyor çünkü Spotify kısa süre önce yaptığı Podcast atılımıyle hergün milyonlarca insana Podcast dinletiyor ve elbette önemli bir reklam geliri elde ediyor. Bu sırada Spotify için podcast üreten içerik üreticileri de bu reklamlardan pay alıyor ve bu ekosistem hızla gelişiyor.

Podcast’ler, YouTube devriminde olduğu gibi, video hazırlamak gibi ileri teknik seviye bilgi gerektirmiyor ve insanlar mikrofona konuşup basitçe kaydederek deneyimlerini paylaşabiliyorlar. Pek çok insanın da yolda, otobüste, yürüyüşte, parkta, işte, araç kullanırken ya da evde dinlenirken ilgi alanlarına göre Podcast dinlediği biliniyor. Podcast’ler için, yeni radyo devrimi ifadesi de kullanılıyor. Diğer bir deyişle, artık isteyen herkes kendi radyo programını yapabiliyor ve dinlemek isteyenler internetten kayıtlara erişip istediği zaman dinleyebiliyor.