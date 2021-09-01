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Apple, Türkiye’de güç mü kaybediyor?

01.09.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon pazarındaki hakim isimlerden biri olan Apple, ülkemizdeki gücünü günden güne yitiyor mu? Çok değil birkaç yıl önce daha doğrusu iPhone X’in arifesinde Apple Türkiye’de hayli güçlü bir konumdaydı.

Apple, Türkiye’de güç mü kaybediyor?

Pek çok kişi yeni çıkan iPhone modellerini çıkar çıkmaz alıyordu. Bunu sokaklara çıktığınızda da net bir şekilde gözlemleyebiliyordunuz. Fakat zamanla çok şey değişti. Artık insanlar yeni çıkan iPhone modellerini hemen alamıyorlar. Hatta zamanla da alamıyorlar.

Örneğin iPhone 12 modelleri ülkemizde satışa çıkalı hayli süre geçti. Fakat bu süreye rağmen bu cihazlar hala yaygın bir şekilde kullanılmıyor. Çünkü son derecede pahalı.

Örneğin iPhone 11 belli bir süre 7500 TL gibi kalibresine göre uygun bir fiyatla satılıyordu. O dönemde en çok satan üst segment modellerden birisi de iPhone 11 olmuştu. Fakat şimdiye geldiğimizde işlerin biraz daha farklı olduğunu görüyoruz.
iPhone 11’in devamı niteliğinde gelen iPhone 12 bile 11.000 TL civarında fiyatlardan satılıyor. Dolayısıyla kimse bir telefon için bu kadar çok para ödemek istemiyor.

Şu aralar düşen döviz kuruna rağmen Apple’ın bu yüksek fiyatlarda diretiyor olması fazlasıyla düşündürücü.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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