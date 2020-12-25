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Apple TV 2021 oyun için üretilecek

25.12.2020 09:14 | Son Güncelleme:
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Apple TV 2021 oyun için üretilecek

Apple’ın önümüzdeki yıl tanıtması beklenen Apple TV'si hakkında bazı detaylar ortaya çıktı. İşte Apple TV 2021 ile ilgili ayrıntılar.

Apple önümüzdeki yıl yeni bir Apple TV modeli tanıtacak. En azından beklentiler bu yönde diyebiliriz. Henüz kesin bir açıklama olmadı. Fakat Cupertino merkezli şirkete yakın isimler yeni Apple TV modelinin önümüzdeki yıl çıkmasına kesin gözüyle bakıyor.

Peki Apple yeni TV modelinde ne gibi yenilikler sunacak? Malum söz konusu Apple TV olduğunda gelebilecek olan yeniliklerin hayli sınırlı olduğu düşünülebilir. Sonuçta bu cihazın yaptıkları belli.

Fakat Apple’ın yeni TV modeli ile ilgili bambaşka düşünceleri var. Cupertino merkezli şirket, yeni Apple TV modelini oyun odaklı bir cihaz olarak tasarlamak istiyor.

APPLE TV OYUN İSTASYONUNA DÖNÜŞEBİLİR

Apple’ın kafasındaki düşünce yeni cihazında oyun ögelerinin ön planda tutulması. Bu da mevcut TV modellerine göre çok daha güçlü bir Apple TV’nin geleceği anlamına geliyor.

Elbette şunu da unutmamamız lazım. Sonuçta Apple TV’de oynayabileceğimiz oyunlar belli. Nitekim bu oyunları iPhone üzerinde de oynayabiliyoruz. ''O zaman Apple TV’ye ne gerek var?'' diye düşünülebilir.

Fakat Apple bunun için de farklı bir opsiyon düşünecektir. En azından bizim şu anki görüşümüz bu yönde.

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Bu arada dipnot olarak hatırlatalım. Apple’ın önümüzdeki yıl yeni bir TV modeli tanıtacağı henüz kesinleşmiş değil.

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