Apple TV Plus nedir? Nasıl kullanılır?

Apple markasının TV aboneliği üzerinden birbirinden farklı programlara ve şovlara sahip olabilir, dilediğiniz her içeriği izlerken reklamsız bir izlenim deneyimi yaşayabilirsiniz. Apple TV Plus üyeliği Apple TV uyumlu tüm aygıtlarda kullanılır ve çeşitli program yayınlarıyla kullanıcısına ayrıcalık yaratır. Siz de Apple TV hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz. Apple TV Aboneliği Apple TV nedir, nasıl abone olur gibi sorular sıklıkla karşımıza çıkar. Abonelik sistemiyle çalışan video servislerinden biri olan Apple markasının sunduğu Apple TV fırsatlarından yararlanmak için yapılması gereken birkaç basit adım bulunur. Apple TV ile birbirinden özgün yüzlerce program veya film izlenebilir. Apple TV aboneliği 7 gün ücretsiz deneme sürümü ile Apple markasının resmi web sitesi üzerinden edinilebilir. Fakat Apple TV plus üyelik için Apple cihazlarında TV özelliğinin bulunması gerekir.

Apple TV platformu üzerinden tüm içerikler abonelik gerçekleştikten sonra reklamsız olarak izlenebilir. Apple markasının sunduğu bu kolaylık ile belgesel, film, dizi veya özel şov gibi yayınlar özgün içerikleriyle size farklı bir bakış açısı kazandırır. Herkes için uygun yüzlerce içeriğe sahip Apple TV plus dizileri yurtdışıyla aynı zamanda izlenebilir. Apple TV Yayını Nerede Yayınlanır? Apple markasının iPhone, iPad ve Mac cihazları için aktif ettiği Apple TV plus aboneliği film, spor, haber ve daha birçok programı online olarak yayınlayarak kullanıcılarına keyifli izlenim deneyimi sağlar.

Yayın yapılacak Apple ürünlerinde Apple TV için yapılan tüm güncellemelerin olması gereklidir. Kullanıcılar abonelik gerçekleştirdikten sonra dilerse iTunes üzerinden filmleri veya farklı TV programlarını satın alarak izleyebilir. Peki Apple TV plus Türkiye fiyatı nedir? Fiyatlandırma bilgisi kendini sürekli güncellediği için en doğru rakam için Apple web sitesine göz atabilirsiniz. Ücretsiz 7 gün deneme fırsatı sunan Apple TV aboneliğinin sunduğu avantajlar ile izlenme alışkanlıkları değişebilir.

Apple TV Kullanımı Nasıl Gerçekleşir? Apple TV plus nedir, nasıl kullanılır gibi soruların cevabı oldukça basittir. Öncelikle Apple TV uygulamasını destekleyen bir Apple cihazına sahip olmanız gerekir. Daha sonra tüm yeni güncellemelerin yapıldığından emin olmalısınız. Apple TV Plus üyeliğini 7 günlük deneme paketiyle isterseniz aylık veya birkaç aylık paketlerle satın almanız mümkün olur. Satın alma işlemlerinizde Apple kimliğinizin yanınızda bulunması gerekir. Sizden parola ve kullanıcı adı istenir. Satın alma işlemleriniz sırasında web tarayıcısı üzerinden işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Apple kimliğiniz bulunmuyorsa yeni bir Apple kimliği oluşturup kredi kartı bilgilerinizi ve diğer kişisel bilgilerinizi hesaba kaydedebilirsiniz. Parola ve kullanıcı adıyla giriş sağlandıktan sonra satın alma işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleşebilir ve Apple TV üzerinden dilediğiniz kanalı anında izlemeye başlayabilirsiniz. Apple kimliğinizin parolasını unutmamak ve daha sonra Apple TV üzerinden herhangi bir sorun yaşamamak için güvenilir bir yere not etmenizde fayda var.