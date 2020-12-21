Apple markasının TV aboneliği üzerinden birbirinden farklı programlara ve şovlara sahip olabilir, dilediğiniz her içeriği izlerken reklamsız bir izlenim deneyimi yaşayabilirsiniz. Apple TV Plus üyeliği Apple TV uyumlu tüm aygıtlarda kullanılır ve çeşitli program yayınlarıyla kullanıcısına ayrıcalık yaratır. Siz de Apple TV hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.
Apple markasının iPhone, iPad ve Mac cihazları için aktif ettiği Apple TV plus aboneliği film, spor, haber ve daha birçok programı online olarak yayınlayarak kullanıcılarına keyifli izlenim deneyimi sağlar.
Yayın yapılacak Apple ürünlerinde Apple TV için yapılan tüm güncellemelerin olması gereklidir. Kullanıcılar abonelik gerçekleştirdikten sonra dilerse iTunes üzerinden filmleri veya farklı TV programlarını satın alarak izleyebilir. Peki Apple TV plus Türkiye fiyatı nedir? Fiyatlandırma bilgisi kendini sürekli güncellediği için en doğru rakam için Apple web sitesine göz atabilirsiniz. Ücretsiz 7 gün deneme fırsatı sunan Apple TV aboneliğinin sunduğu avantajlar ile izlenme alışkanlıkları değişebilir.
Apple TV plus nedir, nasıl kullanılır gibi soruların cevabı oldukça basittir. Öncelikle Apple TV uygulamasını destekleyen bir Apple cihazına sahip olmanız gerekir. Daha sonra tüm yeni güncellemelerin yapıldığından emin olmalısınız. Apple TV Plus üyeliğini 7 günlük deneme paketiyle isterseniz aylık veya birkaç aylık paketlerle satın almanız mümkün olur.
Satın alma işlemlerinizde Apple kimliğinizin yanınızda bulunması gerekir. Sizden parola ve kullanıcı adı istenir. Satın alma işlemleriniz sırasında web tarayıcısı üzerinden işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Apple kimliğiniz bulunmuyorsa yeni bir Apple kimliği oluşturup kredi kartı bilgilerinizi ve diğer kişisel bilgilerinizi hesaba kaydedebilirsiniz.
Parola ve kullanıcı adıyla giriş sağlandıktan sonra satın alma işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleşebilir ve Apple TV üzerinden dilediğiniz kanalı anında izlemeye başlayabilirsiniz. Apple kimliğinizin parolasını unutmamak ve daha sonra Apple TV üzerinden herhangi bir sorun yaşamamak için güvenilir bir yere not etmenizde fayda var.
Hangi Apple kimliği ile satın alma işlemi gerçekleştirdiyseniz yalnızca o hesapla Apple TV görüntüleyebilirsiniz. Birden fazla Apple cihazında Apple TV görüntülemek için satın alma sırasında kişi ya da aile başına abonelik seçeneğini tercih edebilirsiniz.
Satın alma işlemleri sırasında birden fazla kişinin Apple TV’ye erişmesine izin vermek için en fazla 5 aile veya arkadaş üyesi seçebilirsiniz. Daha fazla üye için abonelik işlemlerinde ekstra ücret ödeyebilir veya yeni bir Apple TV aboneliği başlatabilirsiniz. Paylaşım yapmak istediğinizde şu adımları izleyebilirsiniz;
Apple TV aboneliği satın alınan bir Apple kimliği üzerinden kişiler aile üyelerine davet isteği gönderir. Aile isteğini kabul etmek için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir;
Öncelikle aile paylaşımı için Apple cihazlarında IOS 8 veya daha sonraki sürümler yüklü olmalıdır. Daha önceki sürümlerde aile paylaşımı özelliği bulunmaz. Paylaşım merkezlerini açmak, kontrol etmek veya davetleri kabul etmek için iTunes hesabı kullanılabilir, Apple cihazlarının ana ekranında bulunan ayarlar menüsü üzerinden aile paylaşım merkezi seçenekleri tercih edilebilir. Aile paylaşımlarında aile grubundan ayrılabilir, birisini aile grubundan çıkarabilir, aile grubunu dağıtabilir veya Apple TV yayınlarını paylaşmayı durdurabilirsiniz. Aile paylaşımları sayesinde fotoğraf veya video yayınları da gerçekleştirebilirsiniz. Galeri üzerinden yeni bir aile albümü oluşturarak paylaşım yapacağınız kişileri kolayca belirleyebilirsiniz.
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