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Apple TV Plus nedir? Nasıl kullanılır?

21.12.2020 17:01 | Son Güncelleme:
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Apple TV Plus nedir? Nasıl kullanılır?

Apple TV plus Türkiye uygulamasına sahip olmak için yazımızla daha fazla bilgi edinebilir, özgün içeriklerle dolu Apple dünyasında siz de yerinizi alabilirsiniz!

Apple markasının TV aboneliği üzerinden birbirinden farklı programlara ve şovlara sahip olabilir, dilediğiniz her içeriği izlerken reklamsız bir izlenim deneyimi yaşayabilirsiniz. Apple TV Plus üyeliği Apple TV uyumlu tüm aygıtlarda kullanılır ve çeşitli program yayınlarıyla kullanıcısına ayrıcalık yaratır. Siz de Apple TV hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.

Apple TV Aboneliği

  • Apple TV nedir, nasıl abone olur gibi sorular sıklıkla karşımıza çıkar. Abonelik sistemiyle çalışan video servislerinden biri olan Apple markasının sunduğu Apple TV fırsatlarından yararlanmak için yapılması gereken birkaç basit adım bulunur. Apple TV ile birbirinden özgün yüzlerce program veya film izlenebilir. Apple TV aboneliği 7 gün ücretsiz deneme sürümü ile Apple markasının resmi web sitesi üzerinden edinilebilir. Fakat Apple TV plus üyelik için Apple cihazlarında TV özelliğinin bulunması gerekir.
  • Apple TV platformu üzerinden tüm içerikler abonelik gerçekleştikten sonra reklamsız olarak izlenebilir. Apple markasının sunduğu bu kolaylık ile belgesel, film, dizi veya özel şov gibi yayınlar özgün içerikleriyle size farklı bir bakış açısı kazandırır. Herkes için uygun yüzlerce içeriğe sahip Apple TV plus dizileri yurtdışıyla aynı zamanda izlenebilir.

Apple TV Yayını Nerede Yayınlanır?

Apple markasının iPhone, iPad ve Mac cihazları için aktif ettiği Apple TV plus aboneliği film, spor, haber ve daha birçok programı online olarak yayınlayarak kullanıcılarına keyifli izlenim deneyimi sağlar.
Yayın yapılacak Apple ürünlerinde Apple TV için yapılan tüm güncellemelerin olması gereklidir. Kullanıcılar abonelik gerçekleştirdikten sonra dilerse iTunes üzerinden filmleri veya farklı TV programlarını satın alarak izleyebilir. Peki Apple TV plus Türkiye fiyatı nedir? Fiyatlandırma bilgisi kendini sürekli güncellediği için en doğru rakam için Apple web sitesine göz atabilirsiniz. Ücretsiz 7 gün deneme fırsatı sunan Apple TV aboneliğinin sunduğu avantajlar ile izlenme alışkanlıkları değişebilir.

Apple TV Kullanımı Nasıl Gerçekleşir?

Apple TV plus nedir, nasıl kullanılır gibi soruların cevabı oldukça basittir. Öncelikle Apple TV uygulamasını destekleyen bir Apple cihazına sahip olmanız gerekir. Daha sonra tüm yeni güncellemelerin yapıldığından emin olmalısınız. Apple TV Plus üyeliğini 7 günlük deneme paketiyle isterseniz aylık veya birkaç aylık paketlerle satın almanız mümkün olur.

Satın alma işlemlerinizde Apple kimliğinizin yanınızda bulunması gerekir. Sizden parola ve kullanıcı adı istenir. Satın alma işlemleriniz sırasında web tarayıcısı üzerinden işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Apple kimliğiniz bulunmuyorsa yeni bir Apple kimliği oluşturup kredi kartı bilgilerinizi ve diğer kişisel bilgilerinizi hesaba kaydedebilirsiniz.

Parola ve kullanıcı adıyla giriş sağlandıktan sonra satın alma işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleşebilir ve Apple TV üzerinden dilediğiniz kanalı anında izlemeye başlayabilirsiniz. Apple kimliğinizin parolasını unutmamak ve daha sonra Apple TV üzerinden herhangi bir sorun yaşamamak için güvenilir bir yere not etmenizde fayda var.

Hangi Apple kimliği ile satın alma işlemi gerçekleştirdiyseniz yalnızca o hesapla Apple TV görüntüleyebilirsiniz. Birden fazla Apple cihazında Apple TV görüntülemek için satın alma sırasında kişi ya da aile başına abonelik seçeneğini tercih edebilirsiniz.

Apple TV Paylaşma

Satın alma işlemleri sırasında birden fazla kişinin Apple TV’ye erişmesine izin vermek için en fazla 5 aile veya arkadaş üyesi seçebilirsiniz. Daha fazla üye için abonelik işlemlerinde ekstra ücret ödeyebilir veya yeni bir Apple TV aboneliği başlatabilirsiniz. Paylaşım yapmak istediğinizde şu adımları izleyebilirsiniz;

  • Aynı Apple kimliği ile farklı Apple cihazlarından bağlantı gerçekleştirilmeli,
  • Aile grubu oluşturmak için cihazlarda Aile Paylaşım sistemi aktif hale getirilmeli,
  • Aile üyelerini davet etmek için herhangi bir Apple cihazı üzerinden aile paylaşım merkezi ayarlar menüsünden tercih edilmeli ve yönergeler izlenmeli,
  • Davet edilen aile üyeleri daveti kabul ettiğinde Apple TV izlemeye başlayabilir.

Apple TV Kullanımı İçin Aile Grubuna Katılma

Apple TV aboneliği satın alınan bir Apple kimliği üzerinden kişiler aile üyelerine davet isteği gönderir. Aile isteğini kabul etmek için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir;

  • Aile paylaşımı için gönderimi sağlanan davet Apple kimliğinin bağlı olduğu mail adresine veya Apple kimliğinde belirtilen cep telefonuna sms ile bildirilir,
  • Davet gönderisi davet ekranından görünür.
  • Davet bağlantısı sms veya e-posta ile gelmediyse Apple cihazlarından ayarlar-sistem tercihleri ve ardından davetleri görüntüleyerek yanıtlamak mümkündür.
  • Davet kabul edilmezse herhangi bir sorun oluşmaz. Bir sene içerisinde aile, davetlerini en fazla bir kez kabul edebilir ve farklı bir aile grubuna davet gönderemezsiniz.

Aile Paylaşımları Ayarı Nasıl Kullanılır?

Öncelikle aile paylaşımı için Apple cihazlarında IOS 8 veya daha sonraki sürümler yüklü olmalıdır. Daha önceki sürümlerde aile paylaşımı özelliği bulunmaz. Paylaşım merkezlerini açmak, kontrol etmek veya davetleri kabul etmek için iTunes hesabı kullanılabilir, Apple cihazlarının ana ekranında bulunan ayarlar menüsü üzerinden aile paylaşım merkezi seçenekleri tercih edilebilir. Aile paylaşımlarında aile grubundan ayrılabilir, birisini aile grubundan çıkarabilir, aile grubunu dağıtabilir veya Apple TV yayınlarını paylaşmayı durdurabilirsiniz. Aile paylaşımları sayesinde fotoğraf veya video yayınları da gerçekleştirebilirsiniz. Galeri üzerinden yeni bir aile albümü oluşturarak paylaşım yapacağınız kişileri kolayca belirleyebilirsiniz.

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