Apple vergi borcunu ödedi!

Apple, İrlanda ile yaptığı Sevgili Anlaşması ile gelirinin yüzde 0.05’lik bölümü kadar bir vergi ödüyordu. Ancak Avrupa Birliği geçtiğimiz yıllarda vergi kaçıran Apple’ı suçlu bulmuştu. Faturalandırmayı İrlanda üzerinden yaparak vergi kaçıran Apple’ın, İrlanda’ya tam 14.4 milyar avro ödemesi gerekiyordu.

Apple’ın bu vergi borcundan kaçtığı ve ödememek için itiraz edeceği düşünülüyordu. Ancak bugün Apple herkesi şaşırtan bir haber ile karşımıza çıktı.

Apple, İrlanda’ya olan 14.4 milyar avro borcunun tam 13.2 milyar avrosu ödenmemiş vergiler ve 1.2 milyar avroluk bölümü ise ödenmeyen vergilerin faizinden oluşuyordu. Apple bu borcun tamamını bugün ödediğini duyurdu.

İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe tarafından açıklanan vergi borcu ödeme olayı, Apple’ın kasasında ne kadar çok naktin olduğunu gösteriyor. İrlanda hükümetinden Paschal Donohoe, bu karara karşı olduklarını Avrupa mahkemelerine giderek bu kararın iptalini beklediklerini dile getirdi. Ancak konuyla ilgili Apple cephesinden bir açıklama gelmedi.

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