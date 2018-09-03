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Apple Watch 4 işte böyle görünecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.09.2018 09:59 | Son Güncelleme

Apple’ın yeni iPhone modelleriyle eş zamanlı olarak tanıtması beklenilen Apple Watch 4 sızdırıldı! İşte yeni Apple Watch’ın tasarımı ve diğer detaylar.

Apple Watch 4 işte böyle görünecek!

Bilindiği üzere Apple yeni iPhone modellerini 12 Eylül’de düzenleyeceği özel bir etkinlikle tanıtacak. Fakat Apple’ın bu etkinlikte tanıtacağı tek şey yeni iPhone modelleri olmayacak. Keza Cupertino merkezli şirketin yeni Apple Watch modelini de 12 Eylül’deki etkinlikte tanıtması bekleniyor. Peki Apple Watch 4 nasıl bir tasarıma sahip olacak? İşte yanıtı.

Apple’ın yeni akıllı saati tanıtımına yaklaşık olarak iki hafta kala net bir şekilde sızdırıldı. Şimdiye kadar Apple Watch 4 ile ilgili internete yansıyan bilgilerde, saatin daha ince çerçevelere ve dolayısıyla da daha büyük bir ekrana sahip olacağını öğrenmiştik.

Nitekim sızdırılan Apple Watch 4 görseliyle bu söylentilerin doğru olduğunu görüyoruz. Yukarıdaki görselde de net bir şekilde görüldüğü üzere, yeni Apple Watch selefi modellere nazaran daha büyük bir ekrana sahip.

Öte yandan saatin temel tasarım çizgilerinde önemli bir değişikliğin olmadığını görüyoruz. Yani Apple Watch Series 1’den beri kullanılan kasa, aynı şekilde 4. jenerasyonda da kullanılmaya devam edecek.

Apple Watch Series 4 ile ilgili bir diğer dikkat çekici unsur ise Digital Crown’un hemen altında bulunan delik. Bu bir mikrofon deliği olabilir. Keza önceki modellerde böyle bir ayrıntı bulunmuyordu.
Yeni Apple Watch hakkındaki tüm detayları önümüzdeki Apple etkinliğinde öğrenmiş olacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Watch 4 akıllı saat

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