Apple Watch 4 işte böyle görünecek!

Bilindiği üzere Apple yeni iPhone modellerini 12 Eylül’de düzenleyeceği özel bir etkinlikle tanıtacak. Fakat Apple’ın bu etkinlikte tanıtacağı tek şey yeni iPhone modelleri olmayacak. Keza Cupertino merkezli şirketin yeni Apple Watch modelini de 12 Eylül’deki etkinlikte tanıtması bekleniyor. Peki Apple Watch 4 nasıl bir tasarıma sahip olacak? İşte yanıtı.

Apple’ın yeni akıllı saati tanıtımına yaklaşık olarak iki hafta kala net bir şekilde sızdırıldı. Şimdiye kadar Apple Watch 4 ile ilgili internete yansıyan bilgilerde, saatin daha ince çerçevelere ve dolayısıyla da daha büyük bir ekrana sahip olacağını öğrenmiştik.

Nitekim sızdırılan Apple Watch 4 görseliyle bu söylentilerin doğru olduğunu görüyoruz. Yukarıdaki görselde de net bir şekilde görüldüğü üzere, yeni Apple Watch selefi modellere nazaran daha büyük bir ekrana sahip.

Öte yandan saatin temel tasarım çizgilerinde önemli bir değişikliğin olmadığını görüyoruz. Yani Apple Watch Series 1’den beri kullanılan kasa, aynı şekilde 4. jenerasyonda da kullanılmaya devam edecek.