"Apple Watch'lara ithalat yasağı getirilebilir" iddiası! Peki neden?

Apple Watch serisi akıllı saat modelleri, akıllı saat ve giyilebilir teknoloji dünyasının en dikkat çeken modellerini oluşturuyorlar. Aynı zamanda sağlık odaklı özellikleri de bulunan bu ürünlerde birden fazla patentli teknoloji de kullanılıyor.

APPLE WATCH MODELLERİNE İTHALAT YASAĞI MI GETİRİLECEK? ÇARPICI İDDİA!

Ancak Gizmodo'nun haberinde yer alan iddiaya göre, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Apple'ın tıbbi teknoloji şirketi Masimo'ya ait bir patenti ihlal ettiğine karar verdi. Habere göre bu ihlal, belirli Apple Watch modellerine ithalat yasağı getirilmesine neden olabilir.

Haberde, 2021 yılında Masimo'nun, Apple'ın Series 6'dan başlayarak 2020'den bu yana Apple Watch'un çoğu yeni modelinde nabız oksimetresindeki kan-oksijen ölçüm teknolojisini kopyaladığını iddia ederek Komisyon'a şikayette bulunduğu belirtildi. Ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Komisyona göre, bu karar ABD ticaret yasasını ihlal ediyordu ve sınırlı bir emrin çıkarılmasına yol açtı."

Hal böyle olunca belirli Apple Watch modellerinin ithalatının yasaklanabilme olasılığı gündeme taşındı.

Apple, kurumun kararına itiraz etmeyi planladığını söyledi.

VETO KARARI İÇİN 60 GÜNÜ VAR

Haberde, Biden yönetiminin, karar yürürlüğe girmeden önce ithalat yasağını veto edip etmeme konusunda karar vermek için 60 gününün olduğu belirtiliyor.

APPLE NE YAPABİLİR?

Apple'ın yasaktan kaçınmak için yazılımı, Masimo'nun tartışmalı teknolojisini artık kullanmayacak şekilde değiştirme veya Masimo ile anlaşma yoluna gitme gibi seçenekleri olduğu söyleniyor.





