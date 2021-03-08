Apple Watch liderliğini korudu

Apple Watch akıllı saatler söz konusu olduğunda liderliği elden bırakmıyor. Bununla birlikte akıllı saat pazarı da günden güne büyüyor. Xiaomi gibi çeşitli markalar akıllı saat sektöründe önemli gelişmelere imza atıyor. Ancak Apple’ın büyüme kapasitesi göz ardı edilemez. Öyle ki büyüyen bu akıllı saat pazarının yüzde 40’ını sadece Apple oluşturuyor.

SAMSUNG VE HUAWEİ APPLE'I TAKİP ETTİ

Samsung yüzde 10 pazar payı ile ikinci sırada yer alıyor. Onu yüzde 8 büyüme ile Huawei izliyor. Fitbit (yüzde 7) ve BBK grubu (yüzde 6) ilk beş akıllı saat markasını arasında yerini alıyor. Yeni rapor, Apple Watch Series 6 ve Watch SE’nin 2020’nin son çeyreğinde 12,9 milyon satışla sonuçlandığını belirtiyor.

Samsung, Galaxy Watch 3’ten güçlü bir performans gördü. Huawei (ve Honor) ise herhangi bir marka arasında yıllık en güçlü büyümeyi gördü. Geçen ay Apple, Apple Watch gönderileri için 100 milyonu aşmıştı. Counterpoint’e göre, küresel akıllı saat pazarı Apple, Samsung ve Huawei gibi markaların ortalama satış fiyatında (ASP) bir artış görüyor. Bu eğilimin 2021’de de devam etmesi bekleniyor. Tüm rekabete ve gelişmelere rağmen Apple tercih edilen marka olmaya hala devam edecek mi, bunu önümüzdeki zamanlarda göreceğiz.

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