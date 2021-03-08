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Apple Watch liderliğini korudu

08.03.2021 09:38 | Son Güncelleme:
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Apple Watch liderliğini korudu

Ekim – Aralık 2020 dönemindeki akıllı saat sevkiyatlarıyla ilgili en son Counterpoint Research raporuna göre Apple Watch, segmentte hala tartışmasız lider konumunda. Pazar, 2019’un aynı dönemine kıyasla toplam sevkiyatlarda yüzde 1.5’lik bir artış gördü.

Apple Watch akıllı saatler söz konusu olduğunda liderliği elden bırakmıyor. Bununla birlikte akıllı saat pazarı da günden güne büyüyor. Xiaomi gibi çeşitli markalar akıllı saat sektöründe önemli gelişmelere imza atıyor. Ancak Apple’ın büyüme kapasitesi göz ardı edilemez. Öyle ki büyüyen bu akıllı saat pazarının yüzde 40’ını sadece Apple oluşturuyor.

SAMSUNG VE HUAWEİ APPLE'I TAKİP ETTİ

Samsung yüzde 10 pazar payı ile ikinci sırada yer alıyor. Onu yüzde 8 büyüme ile Huawei izliyor. Fitbit (yüzde 7) ve BBK grubu (yüzde 6) ilk beş akıllı saat markasını arasında yerini alıyor. Yeni rapor, Apple Watch Series 6 ve Watch SE’nin 2020’nin son çeyreğinde 12,9 milyon satışla sonuçlandığını belirtiyor.

Samsung, Galaxy Watch 3’ten güçlü bir performans gördü. Huawei (ve Honor) ise herhangi bir marka arasında yıllık en güçlü büyümeyi gördü. Geçen ay Apple, Apple Watch gönderileri için 100 milyonu aşmıştı. Counterpoint’e göre, küresel akıllı saat pazarı Apple, Samsung ve Huawei gibi markaların ortalama satış fiyatında (ASP) bir artış görüyor. Bu eğilimin 2021’de de devam etmesi bekleniyor. Tüm rekabete ve gelişmelere rağmen Apple tercih edilen marka olmaya hala devam edecek mi, bunu önümüzdeki zamanlarda göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Apple Huawei Samsung
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